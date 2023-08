Były piłkarz Legii Warszawa w "Sanatorium Miłości". "Kusili, aż skusili"

Andrzej Sikorski w latach 1982-1987 był obrońcą Legii Warszawa, w której zanotował 91 występów. W 1986 roku rozegrał nawet jedyny mecz w reprezentacji Polski, która zremisowała 2:2 z Koreą Północną. Grał również za granicą, a po zakończeniu kariery skupił się na pracy trenera. Obecnie pracuje z młodzieżą Escoli Varsovii, ale kibicom przypomniał się w inny sposób. Wziął udział w popularnym programie Sanatorium Miłości.

REKLAMA

Zobacz wideo Gdy dostała przelew od Fame MMA, nie mogła uwierzyć. "To było dla niej chore"

Andrzej Sikorski szukał szczęścia w Sanatorium Miłości. "Warto jest zrobić coś szalonego"

Były piłkarz gościł na ekranach telewizorów podczas emisji czwartej edycji Sanatorium Miłości. W programie widzowie mogą śledzić losy starszych ludzi, którzy w kwiecie wieku poszukują miłości w wyselekcjonowanej grupie. Podczas odcinków czekają na nich wyzwania, atrakcje, a także randki ze współuczestnikami. To wszystko robił były zawodnik Legii Warszawa.

Legia złożyła sensacyjną ofertę. Zagraniczny dziennikarz ujawnia

- Namówili mnie młodsi koledzy trenerzy z warszawskiej szkółki Escola Barcelona, w której szkolę młodzież. "Andrzej spróbuj. Co ci zależy…". Kusili, aż… skusili. Wypełnili za mnie ankietę i wysłali do programu - wspomina dołączenie do produkcji Sikorski w rozmowie z "Faktem".

Sensacja. Gwiazda Rakowa do LaLiga? Rekord transferowy więcej niż możliwy

Były piłkarz przyznał, że był to dla niego sposób na poszukanie adrenaliny, której brakuje mu po zakończeniu kariery. Ponadto naprawdę poszukiwał miłości. - Uznałem, że w jesieni życia warto zrobić coś szalonego, przeżyć wielką przygodę. No i może przede wszystkim, człowiek w każdym wieku poszukuje miłości, szczęścia, potrzeby akceptacji u boku kochanej osoby. Dlatego wyruszyłem na te poszukiwania - dodał.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Finalnie Sikorski w programie nie znalazł nowej partnerki, ale zaprzyjaźnił się z wieloma uczestnikami. Spotykał się również z kilkoma kobietami i nadal nie przestaje szukać miłości. Nie zwątpił w nią po śmierci żony i sytuacja nie zmieniła się nawet po latach. - Nie tylko wierzę, ale wciąż czekam, że znów zapuka do mojego życia. Człowiek jest stworzony po to, żeby kochać i być kochanym. Tu wiek nie ma żadnego znaczenia, bo w każdym wieku mamy potrzebę czuć obecność bliskiej osoby. Dlatego drodzy państwo – kochajcie i pozwólcie się kochać! - zaapelował Andrzej Sikorski.