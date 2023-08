Sensacja. Gwiazda Rakowa do LaLiga? Rekord transferowy więcej niż możliwy

Raków Częstochowa jest już coraz bliżej awansu do Ligi Mistrzów. We wtorek zespół Dawida Szwargi pokonał 2:1 Aris Limassol i za tydzień pojedzie na rewanż z jednobramkową zaliczką. W przypadku awansu w play-offach częstochowianie zmierzą się ze zwycięzcą dwumeczu FC Kopenhaga - Sparta Praga.

Vladan Kovacević odejdzie z Rakowa? Chce go znany klub

Jednym z bohaterów Rakowa w meczach eliminacyjnych oraz w zeszłym sezonie był bramkarz Vladan Kovacević. Bośniak jest uważany za jednego z bardziej utalentowanych bramkarzy w całej Europie. Od dawna pod Jasną Górę spływają oferty za tego zawodnika. 25-latkiem interesowały się m.in. Bayer Leverkusen czy też Fiorentina. Teraz do gry wszedł kolejny klub.

W środę 9 sierpnia w mediach pojawiły się informacje dotyczące zainteresowania Vladanem Kovaceviciem przez Celtę Vigo. Hiszpanie poszukują nowego bramkarza na prośbę samego Rafy Beniteza - nowego trenera zespołu. Jak czytamy w "Relevo", Celta rozpocznie wkrótce negocjacje z mistrzami Polski ws. pozyskania 25-latka.

Pozyskanie Kovacevicia może nie być jednak takie proste. Raków mocno wycenił swojego kluczowego zawodnika i żąda kwoty ok. osiem - dziesięć milionów euro, o czym mówili ostatnio dziennikarze w programie "Okno Transferowe". Hiszpanie piszą o ofercie na poziomie sześciu milionów euro. Gdyby transakcja doszła jednak do skutku, byłby to rekord Rakowa. Dotychczas częstochowianie zarobili najwięcej za Kamila Piątkowskiego, którego sprzedali za pięć milionów do Salzburga.

Odejście Bośniaka byłoby sporym osłabieniem dla częstochowian, którzy jesienią będą grać w fazie grupowej europejskich pucharów. Choć kilka tygodni temu Raków pozyskał Antonisa Tsiftsisa, to bezkonkurencyjnym numerem "1" w bramce jest Kovacević.

Vladan Kovacević trafił do Rakowa w lipcu 2021 roku i do tej pory rozegrał 73 mecze w barwach tego zespołu. W 39 spotkaniach zachował czyste konto i jest prawdziwym liderem drużyny. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2026 roku, a wartość rynkowa zawodnika to obecnie osiem milionów euro.