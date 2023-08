Dwa lata temu chciała go Legia. Teraz trafił do Śląska. Bomba transferowa z La Liga

Śląsk Wrocław, który w zeszłym sezonie z trudem utrzymał się w ekstraklasie, po trzech kolejkach nowych rozgrywek ma tylko jeden punkt, ale też jeden mecz zaległy. W najbliższy weekend wrocławianie zmierzą się na wyjeździe ze Stalą Mielec (sobota, 15:00). Trener Jacek Magiera prawdopodobnie będzie miał w nim do dyspozycji nowego środkowego pomocnika.

Oficjalnie: Z Realu Sociedad do Śląska Wrocław. Peter Pokorny piłkarzem wrocławian

A jest nim 22-letni Słowak Peter Pokorny, który w środę podpisał ze Śląskiem Wrocław dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejny sezon. We Wrocławiu będzie grał z numerem 16.

Mimo młodego wieku, Pokorny ma już ciekawe CV. Wielokrotny młodzieżowy reprezentant Słowacji w 2018 roku przeniósł się z rodzimego Trencina do austriackiego Red Bulla Salzburg, gdzie jednak nie zadebiutował w pierwszym zespole. Grał tam najpierw w klubie satelickim FC Liefering, a następnie na wypożyczeniu w Sankt Poelten.

W 2021 roku Pokornego chciała Legia Warszawa i była bardzo blisko ściągnięcia Słowaka, ale na ostatniej prostej została przebita przez hiszpański Real Sociedad. Tam jednak Pokornego spotkało to samo co w Salzburgu, czyli brak debiutu w pierwszym zespole Imanola Alguacila. Grał jedynie w drugoligowych rezerwach (24 mecze), a na sezon 2022/23 został wypożyczony do węgierskiego Fehervaru, gdzie rozegrał 23 spotkania ligowe. Do Śląska Peter Pokorny trafia jako wolny zawodnik po rozwiązaniu kontraktu z Realem Sociedad.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że trafiłem do Śląska Wrocław. Nie mogę doczekać się gry na tak niesamowitym stadionie, na oczach kibiców i mojej rodziny. Lubię grać agresywnie, ale chętnie angażuję się też w rozgrywanie piłki. Mam nadzieję, że moje atuty pomogą Śląskowi wygrywać i przełożą się na jak najlepsze miejsce w ligowej tabeli – stwierdził Pokorny w rozmowie z mediami klubowymi Śląska Wrocław.

Dla wrocławian jest to dziewiąty letni transfer dokonany przez dyrektora sportowego Davida Baldę. Wcześniej do drużyny Jacka Magiery dołączyli Kacper Trelowski (Raków Częstochowa), Mateusz Żukowski (Glasgow Rangers), Kenneth Zohore (Odense), Aleks Petkow (Arda Kyrdżali), Aleksander Paluszek (Górnik Zabrze), Mateusz Górski (KKS 1925 Kalisz), Cameron Borthwick-Jackson (Burton Albion) i Burak Ince (Arminia Bielefeld).