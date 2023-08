Piast zaakceptował ofertę. Szykuje się rekord sprzedaży. Ważą się losy kadrowicza

Po dwóch sezonach spędzonych w Piaście Gliwice Ariel Mosór jest o krok od transferu do zagranicznego klubu. Z kolei dla klubu to ostatni moment, żeby zarobić na sprzedaży zawodnika, którego kontrakt wygasa latem przyszłego roku. Do tego jego sprzedaż może pozwolić spiąć budżet klubu, który boryka się z problemami finansowymi. 20-latek miał być obserwowany przez kilka różnych włoskich klubów, ale wydaje się, że trafi do drużyny z zupełnie innej części Europy.

Ariel Mosór nie ma wiele czasu na podjęcie decyzji ws. transferu do Molde

Portal TVP Sport poinformował, że Piast Gliwice zaakceptował ofertę norweskiego Molde FK wynoszącą 2,2 mln euro, która może wzrosnąć do 3 mln euro z racji zapisanych w umowie bonusów. Zależą one od awansu klubu do Ligi Mistrzów lub Ligi Europy oraz liczby rozegranych minut przez Mosóra. Obecnie Molde czeka dwumecz w trzeciej rundzie el. Ligi Mistrzów przeciwko KI Klaksvik z Wysp Owczych.

- Zaakceptowaliśmy ofertę. Teraz swój wybór musi podjąć Ariel - cytuje portal jednego z działaczy klubu. Oferta jest na stole, ale zawodnik nie ma zbyt wiele czasu na decyzję, ponieważ Molde chce jak najszybciej przeprowadzić transfer i wzmocnić pozycję środkowego obrońcy.

Ewentualny transfer Mosóra byłby jednym z najdroższych w historii norweskiego klubu. Rekord ustanowiły przenosiny Vetona Berishy, który w styczniu 2023 roku został sprowadzony za 3 mln euro ze szwedzkiego Hammarby. Z kolei Piast ustanowiłby nowy rekord sprzedaży, który obecnie wynosi 2,15 mln euro za Patryka Dziczka, który w 2019 roku trafił do Lazio.

Ariel Mosór jest wychowankiem Legii Warszawa, z której latem 2021 roku trafił do Piasta Gliwice za 25 tys. euro. Dla śląskiego klubu rozegrał przez dwa sezony w sumie 61 spotkań, w których strzelił gola i zaliczył asystę. Z kolei w reprezentacji Polski U-21 rozegrał dziewięć meczów.