Magiera celebruje sezon ogórkowy. Dosłownie. "Nie wystarczyło ogórków w Ekstraklasie?"

Myśląc o profesjonalnych trenerach piłkarskich, mogłoby się wydawać, że są oni skupieni wyłącznie na pracy nad nowymi formacjami, efektownymi treningami i przygotowaniami do kolejnych spotkań. Tymczasem Jacek Magiera udowodnił, że nawet zawodowi szkoleniowcy czasami muszą zakasać rękawy i zabrać się za ciężką, fizyczną robotę.

Inna strona Jacka Magiery. Trener Śląska wybrał się na zbiory ogórków

W poniedziałek 7 sierpnia w mediach społecznościowych Jacka Magiery pojawiły się dosyć zaskakujące i nietypowe jak na trenera piłkarskiego zdjęcia. Na fotografiach widzimy, jak trener Śląska niczym prawdziwy rolnik pomaga podczas zbiorów ogórków. Być może prace polowe są dla 46-latka formą przygotowania mentalnego lub po prostu potrzebne były kolejne ręce do pracy, a były trener Legii nie zastanawiał się zbyt długo, założył roboczy strój i kalosze, po czym zaczął pracę.

"Chociaż nie graliśmy w grę, praca została wykonana" - napisał Jacek Magiera pod zdjęciami, na których dumnie prezentuje zebrane warzywa. Fani w komentarzach byli zachwyceni postawą trenera Śląska Wrocław. Obserwujący konto 46-latka docenili go za pokazanie bardziej ludzkiej, normalnej twarzy.

"Nie dość, że inteligentny i mądry, to jeszcze prace polowe nie straszne, szacunek dla takich ludzi", "Pokora i szacunek do ciężkiej pracy", "Szanuję" - pisali fani. Nie obyło się także bez komentarzy z przymrużeniem oka. "Panie trenerze nie wystarczyło ogórków w Ekstraklasie?", "Mam nadzieję, że to nie są nowi zawodnicy" - czytamy pod najnowszym wpisem Magiery.

Jacek Magiera powrócił do Śląska Wrocław. Wcześniej trenował młodzieżowe reprezentacje

21 kwietnia 2023 roku Jacek Magiera po 13 miesiącach od zwolnienia ponownie został trenerem Śląska Wrocław. W obecnym sezonie ekstraklasy jego piłkarze w pierwszym meczu zremisowali 1:1 z Koroną Kielce, a następnie przegrali 1:2 z Zagłębiem Lubin. Obecnie drużyna z Wrocławia z jednym punktem na koncie plasuje się na 17. miejscu w tabeli.

Przed transferem do Śląska Magiera był selekcjonerem młodzieżowych reprezentacji U-19 oraz U-20. W latach 2016-2017 były piłkarz m.in. Widzewa Łódź był trenerem Legii Warszawa, która wówczas grała w fazie grupowej Ligi Mistrzów.