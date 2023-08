Śląsk Wrocław testuje wielki talent. To młody piłkarz Sportingu Lizbona

Ubiegły sezon Śląsk Wrocław zakończył na 15. miejscu w tabeli, ledwo unikając spadku. Aby uniknąć takich nerwów w trwającej już kolejnej edycji rozgrywek, wrocławianie sięgają po kogoś, kto zapewni jakość w ofensywie.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Talent ze Sportingu blisko Śląska Wrocław. Jest na testach medycznych

Takim kimś może być Nicolai Skoglund, 20-letni Norweg, który do tej pory cały czas występował w młodzieżowych drużynach Sportingu Lizbona. Napastnik do zespołu ze stolicy Portugalii trafił w 2018 roku ze szkółki brazylijskiego Cruzeiro. Niestety zawodnik ten nie zdołał przebić się do pierwszej drużyny Sportingu, a jego kontrakt wygasł wraz z końcem czerwca tego roku.

W związku z tym Skoglund zdecydował się na krok do przodu w stronę seniorskiego futbolu i bardzo możliwe, że wykona go właśnie w Polsce, dołączając do Śląska Wrocław. Według informacji serwisu Interia Sport młody Norweg znajduje się właśnie na testach medycznych.

Polak dyrektorem sportowym rywala Rakowa. "Jedziemy, aby wygrać"

Śląsk nie próżnuje w tym okienku transferowym. Przed Skoglundem wrocławianie podpisali kontrakty z takimi zawodnikami jak Aleks Petkow z bułgarskiej Ardy Kardzhali, Mateusz Żukowski z Rangers Glasgow, Burak Ince z Arminii Bielefeld, Kenneth Zohore z duńskiego Odense, Cameron Borthwick-Jackson z Burton Albion, Mateusz Górski z KKS-u Kalisz i Aleksander Paluszek z Górnika Zabrze. Poza tym do Wrocławia na wypożyczenie trafili też Kacper Trelowski, wychowanek Rakowa Częstochowa.

Jest chętny na transfer Milika! Będą czekać do samego końca

Więcej podobnych treści przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Nicolai Skoglund regularnie występuje w młodzieżowych reprezentacjach Norwegii. Od szczebla U15 przeszedł dotychczas przez wszystkie kategorie wiekowe kadry narodowej, a w lutym ubiegłego roku zadebiutował w zespole do lat 19. Łącznie w 20 meczach reprezentując swój kraj, zdobył siedem goli.