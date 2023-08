Papszun sam sobie wbija szpilkę. Chwali Raków, a swoje umiejętności podważa. "Nie wiadomo"

Marek Papszun tuż po zdobytym mistrzostwie Polski niespodziewanie opuścił ekipę Rakowa Częstochowa. Jego odejście nie tylko wywołało szok, ale i spore obawy, jak drużyna spiszę się w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Na razie pod wodzą jego następcy Dawida Szwargi przeszła dwie pierwsze rundy, eliminując Florę Tallinn i wyżej rozstawiony Karabach Agdam. Kolejnym rywalem będzie cypryjski Aris Limassol.

Raków skorzystał na odejściu Papszuna? Szkoleniowiec sam to zasugerował. "Nie ma co żałować"

Patrząc na sukcesy Rakowa w Europie (występ w fazie grupowej jednego z pucharów jest już zapewniony), Marek Papszun wcale nie żałuje, że nie ma go ławce trenerskiej. Mało tego, pokusił się o dość zaskakujące stwierdzenie. - Dla klubu dobrze się stało, że odszedłem, ponieważ motywacja wszystkich w Rakowie do m.in. działań transferowych jest jeszcze większa - stwierdził w rozmowie z portalem tvp.sport.pl.

Nie chodzi tu jednak o przesadną skromność. Jego zdaniem rezygnacja ze stanowiska wymusiła na władzach klubu dodatkowe wzmocnienia. - Nie jest powiedziane, że dane byłoby mi pracować z tymi zawodnikami. Nie wiemy, co by się wydarzyło, gdybym to ja nadal był w Rakowie trenerem. Nie wiadomo, jaka byłaby wówczas motywacja właściciela i innych ludzi, żeby takich zawodników ściągnąć. Nie ma co żałować czegoś, co mogłoby się w ogóle nie wydarzyć. Dodatkowo nie wiadomo czy przeszlibyśmy dwie pierwsze rundy pod moim dowództwem - tłumaczył.

Papszun zachwycony transferami Rakowa. "Podniosą poziom"

Przed sezonem do Częstochowy przyszli tacy piłkarze, jak: John Yeboah, Sonny Kittel czy Łukasz Zwoliński. Jak Papszun ocenia te transfery? - Przyznaję, że robią one wrażenie. Na dodatek nie wszyscy nowi zawodnicy mieli już okazję zagrać jak np. Adnan Kovacević czy Kamil Pestka. Są to bardzo dobrzy zawodnicy, którzy podniosą poziom rywalizacji w zespole. Patrząc długofalowo, jestem zdania, że Raków dzięki tym transferom będzie mógł z powodzeniem rywalizować na trzech frontach - w lidze, Pucharze Polski i europejskich pucharach - podsumował.

Pierwszy mecz o wejście do czwartej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów przeciwko Arisowi Limassol odbędzie się we wtorek 8 sierpnia w Częstochowie. Początek o godz. 20:00. Rewanż rozegrany będzie tydzień później 15 sierpnia na Cyprze o godz. 19:00.