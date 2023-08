Transferowy hit z udziałem 16-letniego Polaka stał się faktem. Zagra dla giganta

Mateusz Skoczylas, piłkarz do teraz Zagłębia Lubin, to jedno z objawień polskiej reprezentacji do lat 17, która niedawno na Węgrzech awansowała w świetnym stylu do półfinału mistrzostw Europy. W czterech meczach turnieju 16-latek strzelił trzy gole dla Polski - dwa z Irlandią i jednego z Węgrami.

REKLAMA

Zobacz wideo Reportaż o Marcie Linkiewicz - premiera 7 sierpnia na Sport.pl

Oficjalnie: Mateusz Skoczylas przechodzi do AC Milan. Transfer za ponad milion euro

Jego dobra postawa nie uszła uwadze klubów z zagranicy. W ten sposób też Mateusz Skoczylas stał się obiektem dużego transferu. Jak poinformowało oficjalnie Zagłębie Lubin, 16-latek został nowym piłkarzem włoskiego AC Milan.

O Skoczylasa, który od jakiegoś czasu przebywał w Mediolanie, walczyły przede wszystkim dwa kluby - AC Milan, a także portugalski Sporting Lizbona. Ostatecznie tę walkę wygrał klub z San Siro, który w szeregach swojej drużyny młodzieżowej ma także innego Polaka, sprowadzonego z Górnika Zabrze Dariusza Stalmacha.

Lech, Legia i Pogoń poznały potencjalnych rywali w IV rundzie el. Ligi Konferencji Europy

Jak poinformował portal Meczyki.pl, AC Milan ma zapłacić Zagłębiu w sumie nawet ponad milion euro. Mowa tu zarówno o kwocie podstawowej, jak i realnych do osiągnięcia bonusach. Ponadto, "Miedziowi" zapewnili sobie procent od kolejnego transferu 16-latka.

Mateusz Skoczylas przechodzi do Milanu, mimo że tak naprawdę nie zaistniał jeszcze w seniorskim futbolu. Dopiero na początku tego sezonu zadebiutował w drugoligowych rezerwach Zagłębia Lubin, wchodzą na ostatnie 12 minut spotkania ze Stomilem Olsztyn (2:1). Poza tym występował głównie w Centralnej Lidze Juniorów.