Po głośnym transferze Maika Nawrockiego do Celticu Glasgow, Legia Warszawa poszukuje nowego środkowego obrońcy. Pierwszą opcją dla dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego i pionu sportowego "Wojskowych" jest defensor Wisły Płock, Steve Kapuadi.

Media: Legia blisko sprowadzenia środkowego obrońcy. Przeszedł już testy medyczne

25-letnim francuskim stoperem interesowały się kluby belgijskie. Mówiło się m.in. o Standardzie Liege. Niemniej jednak wygląda na to, że najbliżej sprowadzenia Steve'a Kapuadiego jest Legia Warszawa. Według portalu Meczyki.pl, Francuz miał już w zeszłym tygodniu pojawić się na testach medycznych w stolicy.

To jednak wcale nie oznacza, że transfer jest już finalizowany. Legia Warszawa i Wisła Płock wciąż nie doszły do porozumienia w sprawie sumy odstępnego, jaką miałby zapłacić wicemistrz Polski. Nie będzie ona zbyt duża, bo Kapuadiemu z końcem roku wygasa kontrakt z Wisłą.

Dodatkowym atutem stopera "Nafciarzy" jest to, że jest on zawodnikiem lewonożnym, wobec czego mógłby z powodzeniem rywalizować z Yurim Ribeiro na lewej stronie w trójce stoperów. W zeszłym sezonie ekstraklasy Kapuadi, który w przeszłości grał też w drużynach młodzieżowych Zulte Waregem i Gentu, a także w słowackich Interze Bratysława i AS Trencin, rozegrał 26 meczów ligowych dla Wisły.

Gdyby Legii Warszawa udało sprowadzić Steve'a Kapuadiego, byłby to piąty transfer wicemistrzów Polski w letnim oknie transferowym. Wcześniej Legię wzmocnili Marc Gual (Jagiellonia Białystok), Radowan Pankow (Crvena Zvezda Belgrad), Juergen Elitim (Racing Santander) oraz Patryk Kun (Raków Częstochowa).

Legia bardzo dobrze rozpoczęła sezon 2023/24. Drużyna Kosty Runjaicia wygrała Superpuchar Polski po zwycięstwie nad mistrzem Polski Rakowem Częstochowa, w lidze pokonała beniaminków - ŁKS i Ruch Chorzów po 3:0, a w eliminacjach Ligi Konferencji Europy awansowała do III rundy, w której zmierzy się z Austrią Wiedeń.