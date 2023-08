Sensacyjny beniaminek ekstraklasy zweryfikowany. Jest reakcja. Czas na zmianę

Baraże o ekstraklasę w poprzednim sezonie I ligi przyniosły zaskakujące rozstrzygnięcie. W jednym z półfinałów Puszcze Niepołomice na wyjeździe rozbiła Wisłę Kraków 4:1, a w samym finale, po emocjonującym meczu zakończonym dogrywką, ograła Bruk-Bet Termalicę Nieciecza 3:2 i awansowała do ekstraklasy obok Ruchu Chorzów i ŁKS-u Łódź.

Jednak w samej ekstraklasie nastąpiła brutalna weryfikacja beniaminka. Pierwszy mecz? Porażka 2:3 z Widzewem Łódź. Drugi? Bolesne lanie ze strony Jagiellonii Białystok 1:4. To wszystko sprawiło, że Puszcza po dwóch rozegranych spotkaniach jest jedynym klubem, który nie zdobył ani punktu w tym sezonie ekstraklasy z bilansem brakowym 3:7.

Puszcza Niepołomice zmienia taktykę. "Zbieramy doświadczenie"

Trener Puszczy, Tomasz Tłumacz podkreślał, że drużyna ma świadomość sytuacji, w jakiej się znalazła. - Cieszę się, że zawodnicy zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, bo liga trochę nas zweryfikowała na samym początku. Spodziewaliśmy się trudności, awans do ekstraklasy podnosił poprzeczkę, ale nie jesteśmy zadowoleni - mówił na konferencji prasowej cytowany przez portal WP SportoweFakty.

- Awans był świetną sprawą, cieszmy się tym, gdzie jesteśmy. Zrobiliśmy wiele, by tu się znaleźć, ale to już się nie liczy. Najważniejsze to, co tu i teraz. W sporcie nie można się zadowalać tym, co osiągnęło się wcześniej. Trzeba cały czas dążyć do bycia lepszym. Wpajam to zawodnikom. Zmieniliśmy taktykę. To, co dało nam awans, nie wystarcza na ekstraklasę. Małymi kroczkami zbieramy doświadczenie. Chciałbym, żeby doświadczenie negatywne było już za nami - dodawał Tułacz.

Szansę na poprawę i pierwsze punkty Puszcza Niepołomice będzie miała w ostatnim spotkaniu 3. kolejki ekstraklasy, które zostanie rozegrany dzisiaj o 19:00 przeciwko Stali Mielec. Najbliższy rywal Puszczy po dwóch meczach ma dwa punkty po remisach 2:2 z Cracovią i 0:0 z Piastem Gliwice.