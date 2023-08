Marc Gual w pojedynkę rozstrzygnął mecz dla Legii. W 23. minucie wszystko już było jasne [WIDEO]

Mecze Legii z Ruchem to prawdziwy klasyk ekstraklasy. Tylko starć Legii Warszawa z Wisły Kraków było w historii naszej ligi więcej niż rywalizacji "Wojskowych" z "Niebieskimi". Gdy chorzowianie po raz ostatni przyjechali na Łazienkowską 6,5 roku temu odnieśli efektowne zwycięstwo z Legią 3:1, a później i tak spadli z ligi. Na powtórkę z pierwszego z wymienionych faktów wicemistrzowie Polski, którzy do meczu przystępowali po dwutygodniowej przerwie w lidze i wyeliminowaniu Ordabasów Szymkent w Lidze Konferencji Europy, nie zamierzali dopuścić.

Marc Gual już strzela dla Legii. Wicemistrz Polski rozbił w klasyku beniaminka

W niedzielny wieczór szybko się okazało, że o wyrównane widowisko może być trudno, nawet pomimo faktu, że trener Legii Kosta Runjaić wymienił pół jedenastki względem czwartkowego spotkania w pucharach. Wprawdzie na niecelne uderzenie z kilkunastu metrów Marca Guala, Filip Starzyński odpowiedział strzałem z rzutu wolnego w poprzeczkę bramki Legii, to później na placu gry w pełni dominowała Legia.

Pierwszy gol dla Legii padł w 19. minucie. Wtedy to na prawym skrzydle urwał się Paweł Wszołek, po jego zagraniu przed bramkę skiksował Maciej Rosołek, ale uczynił to tak, że Marc Gual mógł jeszcze z ostrego kąta skierować piłkę do siatki. To był pierwszy gol króla strzelców ubiegłego sezonu w nowych barwach.

Co więcej, Gual ustawił całe spotkanie na korzyść Legii Warszawa trzy minuty później. Wtedy to były piłkarz Jagiellonii wykorzystał fatalne błędy Macieja Sadloka i Konrada Kasolika, by wyjść na czystą pozycję i zostać przewróconym przez wspomnianego Kasolika. Efekt? Czerwona kartka dla obrońcy Ruchu - "Niebiescy" od 23. minuty nie tylko przegrywali, ale też musieli grać w dziesięciu.

I w takich okolicznościach sobie zupełnie nie radzili - nie potrafili stworzyć już w pierwszej połowie żadnego zagrożenia dla bramki przeciwnika. Legia za to zwolniła tempo, wydając się pewną swego, ale i tak stwarzała sobie kolejne okazje do zdobycia drugiej bramki. Najpierw, w 28. minucie, po strzale głową Radowana Pankowa piłkę na słupek sparował Jakub Bielecki.

Kwadrans później jednak, w 43. minucie, bramkarz Ruchu popełnił koszmarny i bardzo kosztowny błąd. Po bardzo przeciętnym strzale z dystansu Jurgena Celhaki Bielecki wypluł piłkę przed siebie, co zakończyło się skuteczną dobitką Tomasa Pekharta, podwyższającą wynik na 2:0.

Druga część spotkania rozpoczęła się od uderzenia głową Macieja Rosołka, które musnęło poprzeczkę bramki "Niebieskich". Kilka minut później pierwszy celny strzał w tym meczu oddał Ruch. Po dobrym pressingu na połowie rywala, w 55. minucie kąśliwie z dystansu strzelił Szymon Szymański, a Kacper Tobiasz końcówkami palców odbił piłkę na rzut rożny. Po tym kornerze z kolei z kontratakiem Legii popędził Ernest Muci, po czym strzelił z kilkunastu metrów wyraźnie obok bramki.

W 60. minucie wszedł na boisko lider Legii - Portugalczyk Josue. I już osiem minut później dał o sobie znać bardzo efektownym uderzeniem z 16 metrów w długi róg bramki Ruchu, którym trafił na 3:0 dla Legii.

Przez ostatnie 25 minut wiele więcej ciekawego już się nie wydarzyło. Dopiero w 90. minucie gry wracający po trzymiesięcznej przerwie do gry Bartosz Kapustka mógł zdobyć czwartą bramkę dla Legii, ale jego uderzenie z kilku metrów obronił Bielecki.

Legia Warszawa przy komplecie 25 tysięcy kibiców przy Łazienkowskiej pokonała pewnie Ruch Chorzów 3:0 i po dwóch rozegranych meczach nowego sezonu ma na koncie sześć punktów, ustępując jedynie prowadzącym drużynom Lecha Poznań i Zagłębia Lubin (po 7 punktów). Ruch z kolei po trzech kolejkach pozostaje z trzema punktami.