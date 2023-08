Runjaić wypalił na konferencji. "Sprzedamy go za 20 milionów euro"

W czwartek Legia Warszawa zapewniła sobie awans do III rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Po remisie w Kazachstanie w zeszłym tygodniu drużyna Kosty Runjaicia pokonała u siebie Ordabasy Szymkent 3:2.

Gole dla wicemistrzów Polski strzelili Paweł Wszołek, Yuri Ribeiro oraz Tomas Pekhart. Dla gości bramki zdobyli Usevalad Sadovski oraz Serhij Małyj.

Dla wspomnianego Wszołka był to kolejny świetny występ w tym sezonie. 31-latek w czwartek asystował też przy bramce Pekharta. Przed tygodniem Wszołek również miał asystę przy trafieniu Blaza Kramera.

Runjaić pochwalił Wszołka i Muciego

Gdy dołożymy do tego jeszcze dwie asysty z pierwszej kolejki ekstraklasy, to wyjdzie nam, że w trzech ostatnich meczach Wszołek strzelił gola i miał aż cztery asysty. - Ten zawodnik ciężko pracował na swoją pozycję przez wiele lat. Każdego dnia pokazuje, że jest świetnym piłkarzem. To dobry człowiek, duch drużyny, który wspiera zespół na każdym kroku. Jest jednym z naszych kluczowych graczy i mam nadzieję, że będzie kontynuował tak dobrą dyspozycję - powiedział po meczu Runjaić.

Niemiec pochwalił też Ernesta Muciego. - To niezwykle perspektywiczny i młody zawodnik. Możemy sprzedać go za 25 milionów euro, a Pawła Wszołka za 20 milionów. Mówię to oczywiście w formie żartu. Wtedy kupimy kilku innych graczy za około 7 milionów euro - śmiał się Runjaić.

W III rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy Legia zagra z Austrią Wiedeń. Pierwszy mecz za tydzień przy Łazienkowskiej. Rewanż 18 sierpnia w Wiedniu. Wcześniej, bo już w niedzielę, Legia podejmie Ruch Chorzów w ekstraklasie.