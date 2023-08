Raków blisko kolejnego wzmocnienia. Zaskakujący transfer wewnątrz ekstraklasy

Raków Częstochowa przebrnął II rundę eliminacji Ligi Mistrzów, remisując 1:1 w rewanżowym spotkaniu z Karabachem Agdam. Mistrzowie Polski w kolejnym etapie kwalifikacji zmierzą się z Arisem Limassol, Mariusza Stępińskiego. Mimo dalszych szans na fazę grupową LM "Medaliki" już zapewniły sobie udział w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy i z tego względu potrzebują szerokiej kadry, by móc z powodzeniem rywalizować na trzech frontach. Stąd też zainteresowanie Jakubem Myszorem, o którym informuje portal Meczyki.pl.

Jakub Myszor może zostać nowym zawodnikiem Rakowa Częstochowa. To byłby zaskakujący transfer

Zdaniem źródła klub z Częstochowy ma prowadzić zaawansowane negocjacje z Cracovią. Krakowianie są bardzo otwarci na rozmowy, ponieważ kontrakt Myszora wygasa 30 czerwca 2024. Dlatego dla zespołu z Kałuży jest może ostatnia okazja do tego, aby zarobić na sprzedaży tego zawodnika, gdyż nie wiadomo, czy chciałby on przedłużyć umowę. Na razie nie wiadomo, ile Raków musiałby zapłacić za 21-latka, ale portal Transfermarkt wycenia go na 800 tysięcy euro.

Zapewne Myszor miałby być uzupełnieniem kadry drużyny Dawida Szwargi. Częstochowianie już teraz mają dosyć liczny zespół, ale najwyraźniej szkoleniowcowi przydałby się jeszcze jeden pomocnik. W poprzednim sezonie piłkarz Cracovii zdobył ledwie dwie bramki i zaliczył jedną asystę w 20 występach.

Łącznie w ekstraklasie Myszor rozegrał do tej pory 47 meczów, w których zdobył pięć goli i zanotował cztery asysty. W ostatniej kolejce poprzedniego i pierwszej bieżącego sezonu pomocnik nie znalazł się nawet w kadrze meczowej Jacka Zielińskiego.