Legia Warszawa jest aktywna tego lata w trakcie okna transferowego. W ostatnim czasie sprzedała Maika Nawrockiego za około 5 milionów euro. Jednocześnie stołeczny klub zakontraktował Marca Guala, Patryka Kuna czy Radovana Pankova. Teraz pojawiły się pogłoski, że inny młody zawodnik mógłby opuścić wicemistrzów Polski.

We wtorkowy wieczór albański portal top-channel.tv poinformował, że Ernest Muci jest na liście życzeń Celty Vigo, 13. zespołu w poprzednim sezonie LaLiga. Tamtejsi dziennikarze stwierdzili, że rozmowy są bardzo zaawansowane i w najbliższym czasie może dojść do sfinalizowania transferu.

Na te doniesienia w programie "Okno Transferowe" zareagował Piotr Koźmiński, według którego tym tematem żyją głównie albańskie media. - Jeśli im wierzyć, to w teorii wszystko idzie w dobrym kierunku i niby to ma się skończyć transferem. Są przekonani, że coś się dzieje. Trzeba to zweryfikować, ale ja bym tego nie wykluczył, że Celta się nim interesuje - stwierdził.

22-letni pomocnik trafił do Legii Warszawa w lutym 2021 roku za pół miliona euro z KF Tirany. Przez ponad dwa lata rozegrał 83 mecze, w których strzelił 12 bramek i zanotował osiem asyst. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Portal Transfermarkt wycenia reprezentanta Albanii na 2,5 mln euro.

Transfery transferami, ale w czwartkowy wieczór Legię Warszawa i jej kibiców interesuje jedynie rewanżowe spotkanie z Ordabasami Szymkent w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. W Kazachstanie mecz zakończył się remisem 2:2, a na własnym stadionie o 21:00 Legia będzie chciała zapewnić sobie awans do trzeciej fazy kwalifikacji LKE.