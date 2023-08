Lech Poznań stracił gigantyczne pieniądze. Zgniły kompromis ws. wychowanka

Kamil Jóźwiak piłkarsko wychował się w młodzieżowych zespołach Lecha Poznań, a później stał się jedną z największych gwiazd ekstraklasy. Tym wzbudził zainteresowanie klubów zza granicy, a w 2020 roku Derby County zdecydowało się na ściągnięcie go za około 4,3 miliona euro. Skrzydłowy od marca 2022 roku nie gra już w Anglii, ale sprawy pomiędzy Lechem a Derby pozostawały niewyjaśnione.

REKLAMA

Zobacz wideo Zamienił KSW na Clout MMA. "Czasem nie wiem, jak się odnaleźć"

Sprawa Kamila Jóźwiaka wyjaśniona. Lech Poznań dogadał się z Derby County

Po transferze Jóźwiaka Derby County zaczęło zmagać się ze sporymi problemami finansowymi. Dziś nie wiadomo, czy klub nie ogłosi upadłości, a przecież wciąż pozostawał nierozliczony z Lechem po zapłaceniu tylko części kwoty za transfer.

Koktajle Mołotowa na moście w Poznaniu. Policja powiązała to z meczem ekstraklasy

"Lech Poznań podpisał dokumenty i zakończył spór z Derby County w sprawie transferu Kamila Jóźwiaka. Ugoda zakłada zrzeczenie się przez nas ok. 1/3 kwoty transferowej, reszta została już uregulowana przez Anglików i sprawa została w ten sposób zakończona" - poinformował rzecznik prasowy klubu Maciej Henszel.

Chodzi o dokładnie 30 procent z ustalonej wcześniej kwoty transferu. Oznacza to, że Lech mógł zrezygnować nawet z 1,5 miliona euro za wychowanka. Powodem takiego działania mogła być sytuacja z przeszłości. "W 2011 roku jak Joel Tshibamba odszedł do greckiej Larisy, która zaraz zbankrutowała, to nie udało się odzyskać ani eurocenta. Dlatego teraz lepsze porozumienie niż czekanie nawet kilka lat, które skończyłoby się zapewne niczym" - dodał Henszel, wyjaśniając decyzję klubu.

Brytyjczycy podkradli Rakowowi napastnika. Piłkarz wybrał klub

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Kamil Jóźwiak w Derby County spędził półtora roku i za 2,36 miliona euro odszedł do Charlotte FC. Do tej pory rozegrał w amerykańskim klubie 40 meczów, zdobył cztery gole i zaliczył pięć asyst. Zdecydowanie najlepszy dla niego jest obecny sezon, w którym trafiał już czterokrotnie i pięć razy notował klubowe podania przy bramkach kolegów.