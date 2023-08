"Kat reprezentacji Polski" nie dla Rakowa. Wybrał silniejszą ligę

Raków Częstochowa ma duże aspiracje na sezon 2023/24 - chce nie tylko obronić tytuł mistrza Polski, ale i powalczyć w europejskich pucharach. By zrealizować te cele, klub dokonał ponad 10 transferów, które już zaczęły się spłacać. Mowa m.in. o Łukaszu Zwolińskim, który zdobył dwie bramki w starciu z Florą Tallinn czy też o strzelcu gola z meczu z Karabachem Agdam, Sonny'm Kittelu. Na tych transferach drużyna Dawida Szwargi nie zamierza poprzestawać. Celem numer jeden jest sprowadzenie Iona Nicolaescu, ale transakcja najprawdopodobniej zakończy się fiaskiem.

Ion Nicolaescu nie trafi do Rakowa. Wybrał klub z Eredivisie

Już na początku lipca informowano o zainteresowaniu Mołdawianinem, który upokorzył reprezentację Polski w eliminacjach do Euro 2024. To właśnie napastnik zdobył dwa gole w starciu, które zakończyło się sensacyjną klęską Biało-Czerwonych (2:3). Raków złożył nawet ofertę za piłkarza o wartości blisko mln euro. - Klub cały czas szuka kolejnej "dziewiątki" i gdzieś się tli ten Nicolaescu. (...) Z tego co wiem, on jest dogadany na umowę z Rakowem. Pasują mu warunki - informował Tomasz Włodarczyk z Meczyków.

Wówczas media donosiły, że na drodze do transakcji może stanąć Heerenveen. I wydaje się, że finalnie taki właśnie scenariusz się ziści. Portal ynet.co.il poinformował, że już w najbliższych dniach Mołdawianin przejdzie testy medyczne w holenderskim zespole. Potencjalny pracodawca miał już porozumieć się z Beitarem Jerozolima w sprawie kwoty transferu. Ma ona wynieść 1,3 mln euro, choć tylko część tej sumy trafi na konto izraelskiej ekipy. 20 procent otrzyma Dunajska Streda, w której piłkarz występował przed przejściem do Beitaru.

Raków walczy o awans do III rundy el. do LM

Taki obrót spraw to zła informacja dla Rakowa, który nadal poszukuje napastnika. Jak na razie klub radzi sobie bez kolejnych wzmocnień, choć przed nimi coraz większe wyzwania. Już w środę 2 sierpnia drużyna Szwargi zagra rewanżowe starcie z Karabachem Agdam. W pierwszym meczu triumfował polski zespół (3:2). Azerowie są jednak trudnym rywalem i w przeszłości napsuli już krwi klubom z ekstraklasy - w poprzednim sezonie wyeliminowali Lecha Poznań z eliminacji do Ligi Mistrzów.

Ion Nicolaescu jest utalentowanym napastnikiem, choć formą zaimponował dopiero po przejściu do klubu z Jerozolimy. W 32 meczach zdobył 18 bramek i osiem asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2024 roku, ale raczej nie wypełni go w całości.