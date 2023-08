Zapytali Papszuna, kiedy wróci na ławkę trenerską. Króciutka odpowiedź

Marek Papszun wrócił do pracy przy piłce nożnej, ale w zupełnie innej roli. Po zdobyciu mistrzostwa Polski odszedł z Rakowa Częstochowa i wciąż nie wiadomo, jak potoczy się jego dalsza kariera trenerska. Jak na razie będzie się realizował jako ekspert telewizji CANAL+ Sport przy okazji meczów Ekstraklasy.

Marek Papszun ma nową pracę. "To bardzo absorbujące zajęcie"

Stacja ogłosiła "transfer" pod koniec lipca. Papszun ma już za sobą udany debiut. - Przez te wszystkie lata jestem obyty z kamerami. Na pewno jednak trzeba się solidnie przygotować do programu, do meczów. To program o całej lidze, wielowątkowy, wielopłaszczyznowy. Nie jest tak, że wchodzi się do studia i gada. To wymaga pracy i skupienia. Wbrew pozorom to bardzo absorbujące zajęcie - opowiedział o nowej pracy w rozmowie z dziennikiem "Fakt". Wcześniej Papszun gościł już jako ekspert w studiu TVP przy okazji turnieju Euro 2020.

Zadaniem 48-latka jest teraz przede wszystkim recenzowanie innych. Dlatego też miał ocenić szansę swojej byłej drużyny - Rakowa Częstochowa - na awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Według niego szanse w starciu Karabachem Agdam rozkładają się w stosunku 60 do 40 na korzyść mistrzów Polski. Nie zraża go nawet strata dwóch bramek w dwie minuty i roztrwonienie dwubramkowej przewagi w pierwszym meczu. - Bardziej niż na stratę dwóch goli, patrzę na to, że w końcówce odzyskali przewagę i po raz kolejny wyszli na prowadzenie. Dlatego ja widzę szklankę do połowy pełną, a nie pustą. Poza tym należy pamiętać, że Raków mierzy się z bardzo dobrym przeciwnikiem. Dla mnie było zaskoczeniem, że na tle mocnego Rakowa, Azerowie zagrali tak dobrze - stwierdził. Raków przed tygodniem wygrał pierwszy mecz u siebie 3:2. Rewanż odbędzie się w środę 2 sierpnia o godz. 18:00 w Azerbejdżanie.

Najważniejszą kwestią był oczywiście ewentualny powrót na ławkę trenerską. Według medialnych doniesień Papszun czeka na oferty z zagranicy. Odrzucił już te z Ukrainy i Grecji. Kiedy więc ponownie zacznie trenować? - Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie - uciął szkoleniowiec.