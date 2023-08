Media: Carlitos znalazł nowy klub. Zarobi gigantyczne pieniądze

Carlitos powrócił do Legii w sierpniu ubiegłego roku, ale kompletnie zawiódł oczekiwania klubowych władz, ponieważ w 21 meczach ekstraklasy zdobył zaledwie jedną bramkę. Co prawda dwukrotnie trafił do siatki w pucharowym starciu z Termaliką (3:2), zostając bohaterem meczu, ale to by było na tyle. Próbował jeszcze ratować sytuację podczas letniego okresu przygotowawczego, kiedy strzelił gola w sparingu z Lechią Gdańsk (3:1), ale ostatecznie w piątek za porozumieniem stron rozwiązano z nim kontrakt. Kilka tygodni temu spekulowano o tym, że może przejść do drużyny prowadzonej przez byłego trenera Legii. Wszystko wskazuje jednak na to, że ponownie spróbuje sił w Grecji.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartman boi się kopnięć Hajty? "Jestem spokojny"

Carlitos zostanie piłkarzem greckiego PAS Lamia. Zarobi gigantyczne pieniądze

Grecki portal Lamiara przekazał, że Carlitos lada dzień zwiąże się kontraktem z zespołem PAS Lamia, występującym w rozgrywkach Super League. Hiszpana czekają jeszcze badania medyczne, po których podpisze dwuletnią umowę, wedle której zarobi łącznie ok. 600 tys. euro netto. Tym samym stanie się drugim najlepiej opłacanym piłkarzem w historii klubu.

Lewandowski pokazał, co potrafi. Maestro. Sceny w szatni FC Barcelony [WIDEO]

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Lamia zajęła w ostatnim sezonie 12. miejsce w tabeli z dorobkiem 29 punktów, wyprzedzając o dwa punkty Ionikos, który musiał pogodzić się ze spadkiem.

Złe wieści dla kibiców. Co z Lewandowskim? Media: Xavi podjął decyzję

Legia Warszawa rozegra kolejne spotkanie już w czwartek 3 sierpnia, kiedy w rewanżowym starciu II rundy el. Ligi Konferencji Europy zmierzy się z kazachskim Ordabasy. Pierwsze starcie zakończyło się remisem 2:2.