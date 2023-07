Pojawili się chętni na kupno Górnika Zabrze

Górnik Zabrze od lat należy do miasta, co niespecjalnie podoba się kibicom, oczekującym zmiany właściciela. Co jakiś czas pojawiają się doniesienia medialne o rozmowach między prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik a potencjalnymi inwestorami, ale kończyło się tylko na spekulacjach. Być może niebawem nastąpi przełom.

Górnik Zabrze będzie miał nowego właściciela? Pojawili się chętni

Według ustaleń portalu WP SportoweFakty przejęciem klubu interesuje się biznesmen Bogdan Kmiecik, prezes firmy NMC Polska, zajmującej się produkcją pianek syntetycznych. W Zabrzu bardzo dobrze go znają, gdyż jest właścicielem i prezesem drużyny piłki ręcznej Górnika. W ostatnim czasie radzi sobie ona bardzo solidnie, zajęła trzecie miejsce w lidze (za Barlinkiem Industrią Kielce i Orlenem Wisłą Płock), a jesienią zagra w fazie grupowej Ligi Europy. Choć inwestycja w piłkę nożną wymaga znacznie większych nakładów, to nie można wykluczyć, że wraz z nim pojawiliby się kolejni inwestorzy.

Kmiecik nie jest jedynym zainteresowanym przejęciem klubu. Niedawno na rozmowach w Zabrzu miał być inny majętny biznesmen (pojawiał się na liście 100 najbogatszych Polaków), właściciel dużej firmy z południa Polski, który w przeszłości wspierał inny ekstraklasowy zespół. Portal WP SportoweFakty pytał go o tę sprawę, lecz nie dostał odpowiedzi.

Na tym nie koniec. Niedawno ratusz rozmawiał również z międzynarodową firmą, mającą filię w Polsce. W tym wypadku temat jest raczej zamknięty, gdyż firma ta niedługo później została sponsorem innego polskiego zespołu. Źródła wskazuje także na Lukasa Podolskiego, który mógłby wykorzystać rozległe kontakty, aby sprowadzić nowych inwestorów. Wcześniej w podobny sposób pozyskał dla Górnika sponsorów.

Górnik Zabrze fatalnie rozpoczął sezon ekstraklasy. Jest niemal na dnie

Od początku sezonu piłkarze Górnika mocno rozczarowują fanów. W pierwszej kolejce przegrali 0:2 z Radomiakiem Radom, takim samym rezultatem zakończyło się spotkanie drugiej kolejki z Wartą Poznań. W efekcie zabrzanie są na 17., czyli przedostatnim, miejscu w tabeli. Wyprzedzają tylko ŁKS, który ma gorszy bilans bramkowy (0-5).