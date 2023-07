Raków Częstochowa w dobrym stylu rozpoczął sezon. Najpierw bez żadnych problemów pokonał 1:0 i 3:0 Florę Tallinn w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. W kolejnym etapie jego rywalem jest Karabach. Ekipa Dawida Szwagry w pierwszym meczu wygrała 3:2. Mistrz Polski zaliczył udany start również w ekstraklasie, gdzie w inauguracyjnej kolejce ograł 3:0 Jagiellonię Białystok.

Marek Papszun ocenia transfery Rakowa Częstochowa

Jednym z powodów udanego początku sezonu są transfery. Do zespołu z Częstochowy trafili między innymi John Yeboah, Sonny Kittel i Łukasz Zwoliński. Mistrz Polski jest bardzo aktywny na rynku, a obecne transfery ocenił były trener tego klubu Marek Papszun.

- Jakość kadry zespołu została mocno podniesiona. Co za tym idzie, jest szansa rywalizować na trzech frontach, bo takie są założenia. Przede wszystkim drużyna jest też blisko wywalczenia awansu do fazy grupowej europejskich pucharów. To jest najistotniejsze w tym momencie - powiedział w programie Liga+ Extra na antenie CANAL+ Sport. I dodał, że część z nowych nabytków była opiniowana również przez niego. - Na pewno nie było w tym gronie Sonny’ego Kittela, który był świeżym pomysłem klubu - stwierdził.

Raków Częstochowa się nie zatrzymuje. Kolejne wzmocnienia na horyzoncie

Raków nie zamknął jeszcze okienka transferowego. Portal Meczyki.pl poinformował, że działacze klubu poszukują nadal napastnika. Na ich liście życzeń znalazł się Maurice Malone, grający aktualnie w FC Augsburg. Wcześniej o próbach ściągnięcia zawodnika na tę pozycję mówił również przewodniczący rady nadzorczej Rakowa Wojciech Cygan. - Tutaj być może pojawi się jeszcze ktoś. Natomiast to nie jest jeszcze ten moment, żebyśmy mogli tu mówić o personaliach, o tym, że na pewno taka osoba do nas dołączy, jaki to będzie zawodnik - stwierdził w "Kanale Sportowym".

Obecnie Raków przygotowuje się do rewanżu z Karabachem. Decydujący mecz odbędzie się w środę 2 sierpnia o godzinie 18:00.