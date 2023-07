Legia Warszawa jest aktywna podczas trwającego okienka transferowego. Do tej pory ściągnęła Marca Guala, Patryka Kuna, Radovan Pankova i Juergena Elitima. Okazuje się, że stołeczny klub chciał przeprowadzić jeszcze jeden głośny transfer.

James Furlong mógł przejść do Legii. Brighton odrzuciło ofertę

Jak przekazał Pete O'Rourke z FootballInsider, Legia była zainteresowana ściągnięciem Jamesa Furlonga z Brighton. Ekipa z ekstraklasy złożyła nawet Anglikom ofertę, ale ci ją odrzucili. Dziennikarz nie wyjawił, ile zaproponowała Legia, ale dodał, że młody piłkarz był również w kręgu zainteresowań zespołów z Premier League. Brighton nie zamierza jednak rozstawać się z Irlandczykiem, który na początku lata podpisał nowy kontrakt.

James Furlong to 21-letni lewy obrońca. W zeszłym sezonie był wypożyczony do szkockiego Motherwell, gdzie rozegrał 16 meczów i zaliczył trzy asysty. Grał także w rezerwach Brighton. Tam z kolei zaliczył 13 spotkań. Ma również za sobą debiut w seniorskiej drużynie.

To nie koniec transferów Legii. Jacek Zieliński potwierdza

Legia Warszawa już solidnie się wzmocniła, ale to nie koniec transferów do stolicy. Dyrektor sportowy klubu Jacek Zieliński poinformował, że szuka jeszcze zawodnika na jedną pozycję. - Jeśli będą jakieś zmiany kadrowe, to tylko korekty. Cały czas intensywnie myślimy o lewym wahadle, ale musimy zwolnić nieco miejsca w drużynie. Pracujemy, skauting musi być gotowy, by wykonać jakiś ruch - powiedział w rozmowie z Legia ON.

Legia Warszawa udanie rozpoczęła sezon ekstraklasy. W pierwszej kolejce pewnie pokonała ŁKS Łódź 3:0. Teraz może skupić się na eliminacjach Ligi Konferencji. W pierwszym meczu drugiej rundy zremisowała 2:2 z Ordabasy Szymkent. Rewanż zaplanowany jest na czwartek i godzinę 21:00.