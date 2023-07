Pogoń odwróciła losy meczu. Wzruszające sceny w 10. minucie [WIDEO]

Mecz Pogoni z Widzewem zapowiadał się bardzo ciekawie. Nie dość, że oba zespoły w pierwszej kolejce swoje mecz

Pogoń rozpoczęła ten mecz z animuszem, czego efektem były zablokowany strzał Wahana Biczachczjana i trzy wywalczone rzuty rożne w pierwszych trzech minutach gry. Ale to Widzew, gdy w 4. mincuie zaatakował po raz pierwszy, szybko objął prowadzenie. Kontratak łodzian rozpoczął Fran Alvarez, na lewym skrzydle piłkę wymienili Filip Przybułek i Jordi Sanchez, a po płaskim dośrodkowaniu Hiszpana do pustej bramki trafił Bartłomiej Pawłowski, który strzelił gola w trzecim kolejnym meczu przeciwko Pogoni.

Później na murawie w Szczecinie obserwowaliśmy festiwal nieskuteczności "Portowców". Mnóstwo uderzeń z dystansu, w dużej części zablokowanych, ale też świetne sytuacje bramkowe, w których Widzew był ratowany przez bramkarza Henricha Ravasa albo stojących przed linią bramkową obrońców.

Kilka razy próbował bardzo aktywny Biczachczjan, ale to nie on miał najlepsze sytuacje do strzelenia gola. W 25. minucie po podaniu Luki Zahovicia w dobrej okazji Ravasa nie zdołał pokonać Efthymios Koulouris, którego płaski strzał został obroniony, a dobitkę Zahovicia zablokował przed linią bramkową Patryk Stępiński.

Kilka minut później Ravas odbił kolejną dobrą próbę z daleka Biczachczjana, a 40. minucie po raz kolejny we wspaniałym stylu zatrzymał Koulourisa. Tym razem po perfekcyjnej kontrze Pogoni, w której Grek został obsłużony pięknym podaniem zewnętrzną częścią stopy przez Kamila Grosickiego. Chwilę później Koulouris w dobrej sytuacji niecelnie uderzał piętą, a w doliczonym czasie gry Pogoń ponownie miała "podwójną" okazję do wyrównania - tym razem sytuacji sam na sam z Ravasem nie wykorzystał Grosicki, a dobitka Zahovicia ponownie została zatrzymana przez obrońców przed linią bramkową.

Do przerwy to Widzew prowadził w Szczecinie 1:0, ale to nie gol Bartłomieja Pawłowskiego był najważniejszym momentem pierwszej części gry. Gdy upłynęło 10 minut gry, została ona przerwana i odbyła się minuta braw z owacją dla Roberta Dymkowskiego. Były napastnik obu klubów otrzymał w ten sposób wsparcie, po tym jak kilka dni temu ogłosił, że mierzy się ze śmiertelną chorobą - stwardnieniem zanikowym bocznym.

Pogoń Szczecin w pierwszej połowie była bardzo nieskuteczna, ale w drugiej poprawiła ten element i to już od pierwszej minuty. W 46. minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Wahana Biczahczjana idealnym strzałem głową, od poprzeczki, popisał się Luka Zahović i było 1:1.

Choć gospodarze dalej bardzo aktywnie szukali kolejnego gola, to wraz z upływem godziny gry bliscy szczęścia byli goście. Świetny strzał z dystansu Fabio Nunesa obił poprzeczkę bramki "Portowców".

Widzewiacy tym bardziej mogli sobie pluć w brodę, że już cztery minuty później było 2:1 dla Pogoni. Znów w roli głównej był Luka Zahović, który na lewej stronie pola karnego wygrał pojedynek z Markiem Hanouskiem, podrzucił piłkę nad Henrichem Ravasem, a do siatki z bliska w dość ekwilibrystyczny sposób skierował

Co więcej, w 68. minucie mogło być już 3:1, jednak Kamil Grosicki z rzutu wolnego trafił tylko w poprzeczkę bramki przeciwnika. Niewiele zabrakło, a tym razem to Pogoń bardzo żałowałaby takiej sytuacji, bo cztery minuty później do siatki po składnej akcji Widzewa trafił Ernest Terpiłowski. Goście cieszyli się z wyrównania, jednak tylko przez chwilę, ponieważ analiza VAR nie pozostawiła wątpliwości, na dość wyraźnym, powrotnym spalonym był w ten sytuacji Bartłomiej Pawłowski.

W kolejnych minutach akcja przenosiła się od jednego pola karnego pod drugie, ale sytuacji stuprocentowych po obu stronach brakowało. To oczywiście był większy problem dla Widzewa niż dla Pogoni, bo to łodzianie nie zdołali już doprowadzić do wyrównania.