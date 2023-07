Stanowczy sprzeciw Podolskiego. Obronił kolegę z zespołu przed napaścią działacza

Górnik Zabrze rozpoczął sezon fatalnie. Na inaugurację przegrał 0:2 z Radomiakiem Radom. Takim samym wynikiem zakończył się sobotni mecz z Wartą Poznań. Spotkanie od początku nie układało się po myśli drużyny Jana Urbana, a w mediach społecznościowych aż wrzało. Niektórzy kibice śmiali się z błędów popełnianych przez piłkarzy z Zabrza. Na taki komentarz zdecydował się też działacz związany z Górnikiem, co nie przypadło do gustu Lukasowi Podolskiemu.

Lukas Podolski bezlitosny. Stanął w obronie kolegi z drużyny i zaatakował działacza

Już w 5. minucie Grek Konstantinos Triantafyllopoulos doznał kontuzji i musiał opuścić boisko. Następnie problemy na boisku miał inny stoper, Kryspin Szcześniak. Zaliczył katastrofalny w skutkach kiks, a następnie pogorszył jeszcze sytuacje - sfaulował w polu karnym Stefana Savicia i sędzia wskazał na 11. metr, z którego padła pierwsza bramka.

Na te sytuacje na Twitterze zareagował Maciej Buchalik, a więc wiceprezes spółki Stadion, która jest zaangażowana w rozbudowę Areny Zabrze. Obecnie trwają prace nad stworzeniem czwartej trybuny, która ostatecznie zamknie stadion.

Najpierw działacz odniósł się do kontuzji stopera. "No to Grek pograł..." - napisał. Kilkadziesiąt minut później, już po kiksie Szcześniaka, na ten komentarz odpowiedział inny internauta. "Zatrudnijcie Kryspina przy budowie. Może tam się przyda" - stwierdził ironicznie, do czego szybko odniósł się działacz. "Dzięki, ale my chcemy skończyć budowę w terminie..".

Tym komentarzem ewidentnie wbił szpilkę stoperowi Górnika, co rozwścieczyły Podolskiego. Napastnik już kolejnego dnia stanął publicznie w obronie Szcześniaka. Opublikował zdjęcie konwersacji Buchalika z internautą, a następnie skrytykował działacza i wystosował do niego mocny apel.

"Jeśli jest się prezesem spółki budującej stadion dla Górnika, spółki miejskiej, która działa dla Klubu to powinno być się człowiekiem dla Klubu i być razem z Klubem. Jako kapitan Drużyny stanowczo sprzeciwiam się takim wpisom, które uderzają w piłkarzy, walczących na boisku, dla Klubu i dla Kibiców. Odcinam się całkowicie od takich ludzi, którzy nie są z Górnikiem, a są wręcz przeciwko…" - napisał na Twitterze.

Górnik ma za sobą trudny początek sezonu

Większość fanów chwaliła Podolskiego za taką postawę - nie bał się uderzyć w jedną z bliskich Górnikowi osób. Inni jednak krytykowali piłkarza, że ten powinien skupić się na trenowaniu i grze, a nie wdawać się w niepotrzebne spory.

Aktualnie Górnik Zabrze zajmuje przedostatnie, a więc 17. miejsce w lidze z zerowym dorobkiem punktowym. W kolejnym meczu piłkarze Urbana zmierzą się na własnym obiekcie z Piastem Gliwice. Spotkanie zaplanowano na sobotę 5 sierpnia, na godzinę 17:30.