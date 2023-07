Piłkarskie jaja w ekstraklasie. Kuriozalny kiks, a potem katastrofalna pomyłka [WIDEO]

Warta Poznań w pierwszym meczu nowego sezonu ekstraklasy uległa 0:1 Pogoni Szczecin. Po pierwszej serii gier powodów do zadowolenia nie miał także Górnik Zabrze, który przegrał 0:2 z Radomiakiem Radom. Oba zespoły liczyły, że w drugiej kolejce uda im się zapunktować.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Warta Poznań pokonała Górnik Zabrze. Błysk Kajetana Szmyta

Mecz niezbyt dobrze ułożył się dla zabrzan, którzy już w piątej minucie z powodu kontuzji stracili stopera Konstantinosa Triantafyllopoulosa (zastąpił go Richard Jensen). W kolejnych minutach problemy miał inny ich środkowy obrońca, Kryspin Szcześniak. Najpierw dostał żółtą kartkę, a w 33. minucie zaliczył fatalny w skutkach kiks. Po chwili próbował ratować sytuację, ale sfaulował wbiegającego w pole karne Stefana Savicia, przy okazji taranując Jensena. Do piłki podszedł Kajetan Szmyt, który kompletnie zmylił Daniela Bielicę i strzałem w swój prawy róg trafił na 1:0. Taki wynik utrzymał się do końca pierwszej połowy.

Przy karnym widać było, że bramkarz Górnika wskazywał na lewy róg Szmyta. W wywiadzie w przerwie wyjaśniło się, że w ten sposób próbował rozproszyć rywala. - Na kadrze (do lat 21 - red.) strzelałem wszystkie karne w lewy róg. Widziałem, jak (Kamil Łukoszek, piłkarz Górnika i reprezentant Polski do lat 21 - red.) podchodzi do niego przed karnym. Rzucił się tam, gdzie strzelałem na kadrze, więc strzeliłem w drugą stronę - powiedział skrzydłowy Warty.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

UEFA wydała polecenie, Marciniak musiał się podporządkować

Szczelna defensywa Warty Poznań. Gol w końcówce przesądził sprawę

Od początku drugiej połowy to Górnik dłużej utrzymywał się przy piłce i długo rozgrywał ją w okolicach pola karnego przeciwników. Nie potrafił jednak znaleźć sposobu na oszukanie defensywy. Dość powiedzieć, że przez całe spotkanie oddał tylko jeden celny strzał.

Warta wyprowadzała pojedyncze ataki, w samej końcówce po jednym z nich miała rzut różny. Jakub Kiełb dośrodkował do Mateusza Kupczaka, a ten sytuacyjnym strzałem podwyższył prowadzenie gospodarzy. Mieli oni potem kolejne szanse na bramki, ale ich nie wykorzystali i skończyło się 2:0.

Warta Poznań - Górnik Zabrze 2:0

gole - Kajetan Szmyt 35' (k.), Mateusz Kupczak 87'

Jadczak skomentował wywiad Kuleszy. Wskazał, gdzie jest kłamstwo

Po tym zwycięstwie Warta Poznań ma trzy punkty i awansowała na siódme miejsce w tabeli, Górnik jest 16. W następnej kolejce poznanianie zmierzą się z Rakowem Częstochowa, a zabrzanie z Piastem Gliwice (oba mecze odbędą się w sobotę 5 sierpnia).