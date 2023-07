Media: Pogoń straci lidera. Kluczowy zawodnik czekał na taką ofertę od dawna

W czwartek 27 lipca Pogoń Szczecin rozegrała pierwszy mecz w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Rywalem "Portowców" było Linfield - zespół z Irlandii Północnej, który piłkarze Jensa Gustafssona pokonali na wyjeździe aż 5:2. Przy jednej z bramek asystę zaliczył wychowanek klubu Sebastian Kowalczyk. Okazuje się, że mógł to być jeden z ostatnich meczów 24-latka w drużynie ze Szczecina.

Wielki transfer w ekstraklasie. Kowalczyk może odejść do MLS

Dziennikarz portalu Meczyki Tomasz Włodarczyk przekazał, że Kowalczyk trafi do występującego w lidze MLS Houston Dynamo. Takie informacje zostały opublikowane również przez Radio Szczecin. Ponoć w ostatnich godzinach do właścicieli Pogoni spłynęła korzystna oferta za 24-latka, którą szczeciński klub miał zaakceptować. Jak na razie kwota transferu nie jest jeszcze znana, jednak wartość rynkowa pomocnika oscyluje w graniach 1,5 mln euro. Dotychczasowy kontrakt piłkarza obowiązywał do czerwca 2025 roku.

Od dawna pojawiały się pogłoski, że Sebastian Kowalczyk chciałby trafić do zagranicznego klubu. Już zima tego roku było ponoć blisko jego odejścia do MLS.

Sebastian Kowalczyk jest piłkarzem pierwszej drużyny Pogoni Szczecin od 2016 roku. Od tamtej pory zawodnik rozegrał 186 meczów, w których zdobył 19 bramek i zaliczył 22 asysty. W ostatnich sezonach piłkarz był jednym z podstawowych zawodników trenera Gustafssona, na których opierała się siła ofensywna Pogoni.

Z kolei zespół Houston Dynamo to dziewiąta drużyna konferencji zachodniej, która ma ambicje na grę w play-offach. Do tej pory amerykański klub rozegrał w lidze 23 spotkania, w których zdobył 29 punktów.