Ruch lepszy w spotkaniu beniaminków. Goście kończyli mecz w dziesiątkę

Obaj beniaminkowie do piątkowego meczu podchodzili po porażkach na wyjeździe w pierwszej kolejce. ŁKS przegrał w Warszawie z Legią 0:3, a Ruch w Lubinie z Zagłębiem 1:2.

Mecz, który rozgrywany był w Gliwicach, dużo lepiej zaczął się dla Ruchu. Już w 15. minucie bramkę na 1:0 dla drużyny Jarosława Skrobacza zdobył Kacper Michalski. Wielskie słowa uznania należą się też jednak napastnikowi Ruchu - Danielowi Szczepanowi.

To 28-latek sprytnym zachowaniem w polu karnym rozpoczął zagrożenie pod bramką Alexandra Bobka. Szczepan oszukał obrońcę ŁKS i zagrał do Michalskiego. O ile Bobek odbił pierwsze uderzenie zawodnika Ruchu, o tyle przy dobitce był bezradny. Bramkarz ŁKS mógł mieć pretensje do swoich obrońców, którzy biernie przyglądali się temu, co robił Michalski.

ŁKS ruszył do ataku i miał kilka szans na doprowadzenie do remisu. Do bramki gospodarzy trafił nawet Bartosz Szeliga, jednak w momencie zagrania z rzutu wolnego był na spalonym.

Jeszcze przed przerwą piłkę z linii bramkowej Ruchu wybił też Michalski. Było to zaraz po tym, jak na ekwilibrystyczny strzał nożycami zdecydował się Dani Ramirez.

Po przerwie ŁKS atakował, szukał wyrównującego gola. Ale to gospodarze zaskoczyli raz jeszcze. Kolejny raz błysnął Szczepan, który zanotował drugą asystę. Napastnik Ruchu wygrał walkę z obrońcami, podprowadził piłkę kilkanaście metrów i podał do Tomasza Swędrowskiego, który pokonał Bobka strzałem z pola karnego.

Od 83. minucie goście grali w osłabieniu. Za drugą żółtą kartkę z boiska wyleciał defensywny pomocnik ŁKS - Michał Mokrzycki. 25-latek pierwszy raz ukarany został już w 4. minucie spotkania.

Dzięki wygranej Ruch przynajmniej do soboty awansował na 4. miejsce w tabeli. Drużyna Skrobacza w dwóch meczach zgromadziła trzy punkty. ŁKS, który punktu jeszcze nie zdobył, zamyka ligową tabelę.

W następnej kolejce ŁKS w końcu zagra przed własną publicznością. Łodzianie w piątek podejmą Koronę Kielce. Początek meczu o 20:30. Znacznie trudniejsze zadanie czeka Ruch, który w niedzielę zagra w Warszawie z Legią. To spotkanie o 20:00.