Zwrot w karierze Jakuba Ojrzyńskiego? Polak z Liverpoolu o krok od nowego klubu

Trzy - tylko tyle meczów na wypożyczeniu z Liverpoolu do Radomiaka Radom rozegrał w poprzednim sezonie Jakub Ojrzyński. 20-letni bramkarz miał skorzystać na czasie spędzonym w ekstraklasie, jednak był on na tyle nieudany, że Liverpool zdecydował się skrócić wypożyczenie po zaledwie kilku miesiącach.

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Resztę poprzednich rozgrywek Ojrzyński spędził w macierzystym klubie. Latem znów rozgląda się za miejscem, w którym miałby szansę na regularną grę. Jak poinformował portal meczyki.pl, 20-latek jest blisko wypożyczenia do holenderskiego FC Den Bosch.

Ojrzyński może trafić do Holandii

W piątek Ojrzyński zagrał w sparingu FC Den Bosch z Beerschot VA. Polak rozegrał 60 minut, po czym zmienił go Joey Roggeveen. Holendrzy przegrali to spotkanie 0:1, a bramka padła siedem minut przed tym, jak Ojrzyński zszedł z boiska.

Według informacji portalu w sobotę ma dojść do rozmów między Liverpoolem i FC Den Bosch. Anglicy skłonni są kolejny raz wypożyczyć polskiego bramkarza.

FC Den Bosch występuje na drugim poziomie rozgrywkowym w Holandii. W poprzednim sezonie drużyna zajęła przedostatnie miejsce w tabeli. Od kwietnia jej trenerem jest Polak - Tomasz Kaczmarek.

Ojrzyński to syn trenera - Leszka Ojrzyńskiego - który w przeszłości prowadził m.in. Koronę Kielce, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Górnika Zabrze, Arkę Gdynia, Wisłę Płock i Stal Mielec. Ojrzyński jr to wychowanek Legii Warszawa. Do akademii Liverpoolu trafił w 2019 r.