Raków zrobił złoty interes. Sprzedali zawodnika, którego kupili 56 dni temu

Raków Częstochowa dokonał tego lata kilku ciekawych transferów. Do zespołu mistrza Polski trafili m.in. Łukasz Zwoliński, Sonny Kittel, John Yeboah czy też Maxime Dominguez. Ten ostatni, po zaledwie 56 dniach, rozstał się już z drużyną Dawida Szwargi.

Raków Częstochowa potwierdził odejście piłkarza. Zrobił na tym dobry interes

O tym, że Dominguez może odejść z Rakowa, jako pierwszy poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. W czwartek klub oficjalnie potwierdził te doniesienia i poinformował o sprzedaży Szwajcara. "Maxime Dominguez odchodzi z Rakowa Częstochowa. 27-letni pomocnik na zasadzie transferu definitywnego przenosi się do portugalskiego Gil Vicente" - przekazano w komunikacie.

Z punktu widzenia Rakowa ten ruch to prawdziwe mistrzostwo. Nie dość, że pozyskali zawodnika za darmo po tym, jak wygasła jego umowa z Miedzią Legnica, to teraz sprzedają go z zyskiem. Nieoficjalnie mówi się, że za Szwajcara mistrz Polski otrzyma 150-200 tysięcy euro. Pomocnik w ekipie "Medalików" rozegrał tylko jedno spotkanie i było to 59 minut w przegranym po rzutach karnych finale Superpucharu Polski.

Dominguez w Miedzi spędził dwa sezony. W pierwszym na poziomie I ligi rozegrał 31 spotkań, w których zdobył sześć bramek i zanotował siedem asyst. Po awansie zagrał w Ekstraklasie w 29 meczach, ale jego statystyki nie były już tak imponujące. Szwajcar strzelił jednego gola i zaliczył sześć asyst. Jego nowy zespół w poprzednich rozgrywkach zajął 13. miejsce w lidze portugalskiej.