Polskie zespoły rozpoczęły rywalizację o europejskie puchary. Mistrz kraju walczy o awans do Ligi Mistrzów, do której w XXI wieku awansowała tylko Legia Warszawa. I to tylko raz. Kibice Rakowa mogą być dobrej myśli, bo cudowna bramka Sonny'ego Kittela pozwala marzyć o III rundzie eliminacji do LM. Drużyna Dawida Szwargi pokonała u siebie Karabach 3:2. Rewanż w Azerbejdżanie za tydzień. Wygrany w III rundzie eliminacji zagra ze zwycięzcą pary Aris - BATE. A jeśli Raków odpadnie, to w III rundzie eliminacji Ligi Europy zagra z przegranym z pary HJK - Molde.

O Europie marzy też Legia Warszawa, która długo była bliska kompromitacji, ale ostatecznie z Kazachstanu wywiozła remis, choć przegrywała z Ordabasami już 0:2. Ale skończyło się na 2:2. Był to mecz II rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy.

O awans do tych samych rozgrywek walczy też Lech Poznań, który na własnym stadionie pokonał 3:1 Żalgiris Kowno. "Kolejorz" zagrał niemal perfekcyjną pierwszą połowę, ale w drugiej zdecydowanie zawiódł. Rewanż za tydzień na Litwie.

Ekstraklasę w Europie reprezentuje także Pogoń Szczecin. "Portowcy" są już praktycznie pewni awansu do III rundy eliminacji Ligi Konferencji. Pogoń odniosła pierwsze w historii klubu wyjazdowe zwycięstwo w europejskich pucharach, pokonując w Belfaście Linfield FC 5:2. Rewanż w Szczecinie za tydzień.

Niezłe wyniki polskich klubów sprawiły, że w najnowszym rankingu UEFA, czyli za sezon 2023/24, Ekstraklasa zajmuje 22. pozycję. UEFA bierze pod uwagę pięć ostatnich sezonów.

Powyższe wyniki zapewniły polskiej lidze w tym tygodniu 0,875 punktu. A to oznacza, że za ten sezon wciąż Ekstraklasa ma najwięcej punktów z miejsc 19-26, czyli nie dość, że odrabia straty, to jeszcze powiększa przewagę nad słabszymi.

Za Ekstraklasą plasują się rozgrywki z Cypru, Rumunii. Co słychać u tych pierwszych? Cypryjczycy wygrali wszystkie swoje mecze. Aris jest już właściwie pewny gry w fazie grupowej i oczekuje na zwycięzcę pary Raków - Karabach, aby zmierzyć się z nim w III rundzie. Z kolei AEK Larnaka wygrał 3:2 z klubem Topedo. Omonia ograła 3:2 Gabalę, a APOEL pokonał 2:1 Vojodinę.

Premier League na szczycie

Czołówka rankingu od lat się nie zmienia. Prowadzi najbogatsza liga świata, czyli Premier League. Za Anglikami są Hiszpanie oraz Włosi. Czwartą siłą Europy jest Bundesliga. Ale za Niemcami nie są już Francuzi, co może dziwić, a... Holendrzy.