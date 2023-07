Alarm w Legii. Młody zawodnik z poważną kontuzją. Operacja i kilka miesięcy przerwy

Ramil Mustafajew jest piłkarzem Legii Warszawa od stycznia 2022 roku, do której trafił ze Stali Rzeszów. To w drużynie z Podkarpacia spędził ostatni sezon na wypożyczeniu, rozgrywając 25 spotkań, w których zanotował dwie asysty. Tego lata wrócił do stołecznego klubu, w którym grał w meczach sparingowych głównie na pozycji lewego wahadłowego. Tę pozycję w domyśle miał pokryć 19-latek w bieżących rozgrywkach.

Piłkarz Legii Warszawa w poniedziałek ma przejść operację po zerwaniu więzadła krzyżowego

Jednak już na samym starcie sezonu spotkało go nieszczęście. We wtorek Mustafajew rozegrał 50 minut w sparingu Legii II z Leicester City U-23 (1:3), strzelając jedyną bramkę dla zespołu po asyście Bartosza Kapustki.

Właśnie w 50. minucie za Mustafajewa na boisku pojawił się Franciszek Saganowski. Zmiana była podyktowana problemami zdrowotnymi Rosjanina, który miał problem ze zginaniem lewej nogi. Portal Legia.net poinformował, że badania potwierdziły najgorszy scenariusz i doszło do zerwania więzadła krzyżowego przedniego oraz uszkodzenia dwóch łąkotek. To kolejny piłkarz w ostatnim czasie, który doznał tego typu kontuzji. Wcześniej więzadła zerwali m.in. Ivi Lopez czy Przemysław Wiśniewski. Już w poniedziałek zawodnik przejdzie operację, po której czeka go wielomiesięczna przerwa.

Tym samym Legię Warszawa może czekać nieplanowany transfer na pozycję lewego wahadłowego, żeby odciążyć Patryka Kuna, który tego lata trafił do stolicy Polski z Rakowa Częstochowa.

Legia Warszawa o 17:00 rozpoczęła pierwszy mecz w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy z Ordabasy Szymkent z Kazachstanu. Relację z tego spotkania można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.