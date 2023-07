Porównali strategie finansową Lecha i Legii. Brutalnie wnioski dotyczące wychowanków

W piątek 21 lipca rozpoczął się kolejny sezon Ekstraklasy. Nie od dziś wiemy, że w naszej najwyżej klasie rozgrywkowej większość zespołów ma ogromne problemy z wprowadzaniem młodych piłkarzy, którzy w przyszłości mogliby stanowić o sile drużyny lub zostać sprzedani za duże pieniądze. Według Wiesława Wilczyńskiego jak na razie tylko Lech Poznań potrafi umiejętnie promować i wysyłać zawodników na Zachód, jednak czy strategia "Kolejorza" jest bezbłędna?

Wilczyński porównał strategię Lecha i Legii. "Nie są dobre"

W rozmowie z Michałem Białońskim z Polsatu Sport Wiesław Wilczyński zdiagnozował problemy w kontekście wychowywania, wykorzystywania i sprzedawania piłkarzy przez najlepsze polskie zespoły. Prezes Escola Varsovia skupił się przede wszystkim na strategii Lecha Poznań i Legii Warszawa.

- Sprawa jest skomplikowana. Dużo zależy od trenerów drużyn seniorskich, od ich zdolności do wprowadzania młodych zawodników w umiejętny sposób. Niektóre kluby skazane są na sukces, jak Legia Warszawa. Legia ostatnio nie wprowadziła skutecznie żadnego ze swych wychowanków. Teraz dopiero próbuje to zrobić, dać szansę jednemu zawodnikowi - przyznał Wilczyński.

Następnie respondent podał przykład obecnej drużyny mistrza Polski i poznańskiego zespołu. - Sporo też zależy od strategii klubu. Proszę zauważyć, że Raków Częstochowa również nie wprowadzał młodzieżowców. Brał doświadczonych. W Rakowie nie było miejsca dla młodzieżowców. Lech to klub, w którym - poza wysokimi celami sportowymi - jest chęć wypromowania wychowanków, ale konkretnie pod transfer. Widać to wyraźnie. To nie są zawodnicy, którzy zostają w Lechu na dłużej. Poznaniacy rozwijają tych zawodników i szybko sprzedają. To Lech robi dość skutecznie - powiedział właściciel akademii Escola Varsovia.

Mimo to rozmówca dostrzegł, że gdy Lech odnosił wielkie sukcesy na rynku transferowym, zespołowi nie udało się zdobyć mistrzostwa kraju. - Proszę jednak zważyć, że przez lata, gdy lechici osiągali sukcesy transferowe, nie zdobywali mistrzostwa Polski. Udało się to dopiero rok temu, po siedmioletniej przerwie, trenerowi Maciejowi Skorży. Zatem to było coś za coś - przyznał.

Na koniec Wiesław Wilczyński skonfrontował ze sobą obie taktyki polskich zespołów, dogłębnie analizując każdą z nich.

- Są dwie strategie sportowo-finansowe. W sezonie 2016/2017 Legia grała w fazie grupowej Ligi Mistrzów i zarobiła tam bodajże 28 mln euro, czyli ponad 110 mln zł. Lech Poznań nie uzyskał wówczas tak wysokich wpływów z transferów. Czyli w tamtym okresie strategia: "Nie mam sukcesów, bo sprowadzam gremialnie młodych, po to, żeby ich sprzedać" nie dała takich owoców, jak te Legii - powiedział Wiesław Wilczyński

- Ani strategia Legii, ani Lecha nie są dobre. Problem polega na tym, że trzeba sobie stawiać wysokie cele, ale też umiejętnie wprowadzać młodych. Zatem dobra jest ta strategia, która w 50 procentach jest strategią Lecha, a w 50 – strategią Legii - zakończył rozmówca.