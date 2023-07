Tym transferem Raków zaszokował. Oto jak go przekonali. "Po tym szanse wzrosły"

Raków Częstochowa tym transferem zaskoczył i kibiców, i największych ligowych rywali. W zeszłym tygodniu do klubu dołączył Sonny Kittel - była już gwiazda niemieckiego Hamburgera SV i czołowa postać 2. Bundesligi. W przeszłości niewiele brakowało, a 30-letni skrzydłowy znalazłby się w reprezentacji Polski. Choć urodził się w niemieckim Giessen i całe życie grał za naszą zachodnią granicą, również w tamtejszych reprezentacjach młodzieżowych, to jego rodzina pochodzi z Polski, a konkretnie ze Śląska. Grze w biało-czerwonych barwach sprzeciwił się jednak ówczesny prezes PZPN Zbigniew Boniek.

Jak nietrudno się domyśleć, sprowadzenie zawodnika takiego formatu wcale nie było dla mistrzów Polski łatwym zadaniem. Co prawda Kittelowi pod koniec czerwca wygasł kontrakt z HSV, ale za to dostał kuszące oferty z Arabii Saudyjskiej i Turcji. Jak ujawnił "Przegląd Sportowy", nie chciał z nich jednak skorzystać. Wraz z żoną spodziewa się drugiego dziecka, a wolałby je wychowywać w krajach nie tak odległych kulturowo. Nie to było jednak decydujące.

Okazuje się, że zawodnika przekonało ogromne zaangażowanie właściciela klubu Michała Świerczewskiego, który osobiście odwiedził go w Hamburgu. - Od kiedy pracuję w klubie, to Michał nie spotykał się z piłkarzem przed podpisaniem kontraktu. Po wyjeździe do Hamburga szanse na transfer wzrosły do 70-80 proc. - zdradził "Przeglądowi Sportowemu" dyrektor sportowy Rakowa, Robert Graf.

Świerczewski pokazał Kittelowi projekt, nad którym pracuje w Częstochowie. Mówił o planach na przyszłość oraz kusił wizją gry w europejskich pucharach. Jak dotąd nowy nabytek Rakowa zagrał w nich skromne 28 minut i to 10 lat temu jeszcze jako piłkarz Eintrachtu Frankfurt. - Wcale nie chodziło o pieniądze. Finansowo się porozumieliśmy i wbrew doniesieniom, Sonny nie zarobi w Rakowie jakichś niewyobrażalnych kwot - tłumaczył Graf.

Poza tym częstochowianie mają plan, jak wykorzystać doświadczenie Kittela, gdy ten zakończy karierę. A to daje piłkarzowi perspektywę stabilności. - Przygotowaliśmy dwie drogi, z których ma wybrać najodpowiedniejszą dla siebie, jeżeli chodzi o pracę w Rakowie. Sonny na pewnym etapie zdecyduje, w jakiej roli się widzi - zakończył dyrektor sportowy.