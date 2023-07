W weekend uratował Lecha. Teraz podpisał nowy kontrakt. To jeden z liderów

Lech Poznań rozpoczął nowy sezon ekstraklasy od starcia na wyjeździe z Piastem Gliwice. Po pierwszej połowie Lech przegrywał 0:1 po rzucie karnym wykorzystanym przez Patryka Dziczka. W drugiej części spotkania zachwycił Filip Marchwiński, który zaliczył dublet w przeciągu ośmiu minut. - Wiedziałem, że od pięciu lat Lech nie wygrał na inaugurację ligi. Teraz kiedy w końcu udało się przerwać tę serię, to wszyscy są szczęśliwi i to samo powiedziałem w szatni, by pobudzić ten entuzjazm po spotkaniu - mówił John van den Brom na pomeczowej konferencji, chwaląc Marchwińskiego.

Marchwiński zostaje w Lechu na dłużej. "Będzie jednym z liderów"

Lech postanowił wynagrodzić Marchwińskiego po znakomitym występie i podpisał z nim nowy kontrakt, ważny do końca czerwca 2025 roku. Poprzednia umowa wygasała z końcem tego sezonu. - Liczymy na to, że w tym sezonie Filip będzie na boisku jednym z liderów i pociągnie nas do sukcesów. To wciąż młody zawodnik, w styczniu skończył 21 lat, a już ma niesamowite doświadczenie, bo rozegrał grubo ponad 100 meczów w pierwszej drużynie Lecha. Pokazuje na boisku odpowiednią jakość i widać, że rośnie z meczu na mecz, stając się ważną postacią w szatni - mówi Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Lecha.

Jeśli Marchwiński zagra dobry sezon, to niewykluczone, że będzie kolejnym zawodnikiem w historii Lecha, który zostanie sprzedany za dobre pieniądze. - Staram się twardo stąpać po ziemi i wiem, że wciąż muszę mocno pracować, żeby zrobić progres w swojej grze i stawać się lepszym piłkarzem. Kolejorz to idealne miejsce dla rozwoju dla młodego zawodnika, stąd decyzja o pozostaniu. Teraz już skupiam się na tym, żeby zrealizować nasze cele, jakie założyliśmy sobie na ten sezon - dodał pomocnik klubu z Wielkopolski.

Marchwiński zadebiutował w barwach Lecha Poznań w grudniu 2018 roku w meczu z Zagłębiem Sosnowiec (6:0). Miał wtedy 16 lat, 11 miesięcy i sześć dni. Od tego czasu zagrał ponad 130 meczów dla Lecha, w których strzelił 19 goli i zanotował pięć asyst. W ostatnich miesiącach był przymierzany do takich zespołów, jak Empoli, Milan, Torino, Borussia Dortmund, Juventus, Arsenal czy Ajax Amsterdam.