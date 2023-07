Kibice Lecha zamarli. Teraz mogą odetchnąć z ulgą. Tak samo trener

W czwartek Lech Poznań zainauguruje zmagania w tegorocznej edycji europejskich pucharów. Brązowy medalista poprzedniego sezonu ekstraklasy zmierzy się z Żalgiriem Kowno w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. "Kolejorz" marzy, aby zaliczyć kolejną udaną przygodę w Europie. Poprzednim razem dotarli do ćwierćfinału tych rozgrywek.

Lechici do domowego spotkania z Żalgiriem - rewanż za tydzień na Litwie - mogą podchodzić z optymizmem. W sobotę pokonali 2:1 Piasta Gliwice w trudnym wyjazdowym meczu. Podopieczni Aleksandara Vukovicia to przecież lepsza drużyna minionej rundy wiosennej polskiej ligi. Kolejną dobrą informacją jest poprawiająca się sytuacja kadrowa.

Przed pierwszą kolejką ekstraklasy John van den Brom był sfrustrowany, że znów problemy zdrowotne mają jego stoperzy. - Nie jest dla nas komfortem sytuacja z kontuzją Dagerstala. To do du*y. Mam flashbacki z poprzedniego sezonu ze środkowymi obrońcami - mówił wówczas Holender. W dodatku okazało się, że urazu łydki doznał również nowy nabytek Miha Blazić, więc w Gliwicach na środku defensywy wystąpić musiał nominalny prawy obrońca Alan Czerwiński. Na domiar złego plac gry w sobotę z kontuzją opuścił Radosław Murawski, przy nieobecności Niki Kvekveskiriego.

Tak więc John van den Brom w końcówce meczu z Piastem musiał szyć i wystawić zawodników na nieswojej pozycji, lecz teraz może odetchnąć z ulgą. Na wtorkowym i środowym treningu obecni byli zarówno Radosław Murawski, jak i Miha Blazić. Z drużyną ćwiczy już też Kvekveskiri, lecz on jest świeżo po zabiegu ręki i pojawia się na murawie ze specjalnym opatrunkiem. Gruzin potrzebuje jeszcze chwili, aby wrócić do regularnie gry. Do powracających po urazach dołączył również Joao Amaral, również nieobecny w Gliwicach.

Jeśli na kilkanaście godzin przed meczem z Żalgirisem Kowno nie wydarzy się nic nadzwyczajnego to John van den Brom nie będzie mógł skorzystać jedynie z Filipa Dagerstala, Aliego Gholizadeha oraz Niki Kvekveskiriego. To wciąż trzy istotne nazwiska, ale sytuacja kadrowa poznaniaków jest znacznie lepsza niż kilka dni temu, więc można być optymistą przed pierwszym starciem w europejskich pucharach. Dodatkową informacją, która na konferencji prasowej przekazał holenderski szkoleniowiec to nieobecność Adriela Ba Loui.