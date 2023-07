Quebonafide, a właściwie Kuba Grabowski, przez lata był najpopularniejszym raperem w Polsce. Kibice piłki nożnej mogą kojarzyć go również z występów w KTS-ie Weszło, a także piosenek "Eden Hazard" i "Luís Nazario de Lima". Autor albumów "Egzotyka" i "Romantic Psycho", a także współtwórca duetu Taconafide, niedawno świętował z Rakowem Częstochowa mistrzostwo Polski. Fani dowiedzieli się, co łączy go z klubem.

Quebonafide kibicem Rakowa Częstochowa? Chodzi o coś innego. "Blisko się trzymają"

Tomasz Ćwiąkała był gościem programu "Imponderabilia", w którym nie zabrakło tematów piłkarskich. Prowadzący Karol Paciorek zapytał dziennikarza CANAL+ właśnie o Quebonafide, a konkretnie o jego związki z Rakowem Częstochowa.

- Quebo był na fecie Rakowa i zna się z właścicielem Rakowa. Ostatnio któryś z moich kolegów powiedział, że dzisiaj mamy taką modę, że piłkarz chce mieć kolegę rapera, a raper chce mieć kolegę piłkarza. Rzeczywiście te środowiska bardzo blisko się trzymają - wyjawił Ćwiąkała. Raper w zeszłym sezonie często bywał na domowych meczach częstochowskiej ekipy.

Komentator uważa również, że znajomość z gwiazdami może dać klubom większą rozpoznawalność, a także przyciągnąć widzów na stadiony i przed telewizory. - Moim zdaniem to jest trend, w który można pójść, żeby jeszcze bardziej gdzieś napędzić tę oglądalność - dodał.

Quebonafide i właściciel Rakowa Michał Świerczewski nie są jedynie znajomymi, ale również partnerami biznesowymi. Obaj panowie, a także producent muzyczny Kamil Rąpel, są udziałowcami firmy Miss Ti, która produkuje popularne napoje, a także lody i japońskie ciasteczka mochi. Biznes zarejestrowany jest przy ulicy Bojemskiego 25 w Częstochowie, czyli w miejscu firmy komputerowej x-kom, należącej do Świerczewskiego.

Popularność i związki ze światem piłki nożnej Quebonafide wychodzą znacznie poza Raków Częstochowa. Raper niedawno gościł na imprezie Roberta i Anny Lewandowskich, gdzie z kapitanem reprezentacji Polski śpiewał hit "Candy". Ponadto w przeszłości w piosenkach przekonywał, że ma "paru ziomów w Ekstraklasie".