Media: Raków Częstochowa dopina hitowy transfer! Bije się o niego kilka klubów

Niedawno media rozpisywały się o hitowym transferze Rakowa. Tydzień temu ogłosił zakontraktowanie Sonny'ego Kittela z HSV. To prawdopodobnie nie ostatnie wzmocnienie ofensywy częstochowian.

Hit transferowy Rakowa. To skrzydłowy Slavii Praga

Jeszcze niedawno czeski portal isport.blesk.cz informował, że Raków Częstochowa zainteresowany jest pozyskaniem Srdana Plavsicia, serbskiego skrzydłowego od wielu lat grającego w Czechach. Tamtejsze media donosiły, że sprawa jest jednak na bardzo wczesnym etapie, a chętnych na usługi 27-latka nie brakuje. Miał on dostać oferty od kilku klubów MLS, a także Slovana Bratysława.

Wygląda jednak na to, że sytuacja szybko się zmieniła. Dzisiaj "Przegląd Sportowy" podał, że transfer Serba jest już na ostatniej prostej, a oficjalnego ogłoszenia możemy spodziewać się lada moment.

Srdan Plavsić to wychowanek serbskiego CSK Celarevo. W latach 2015-2017 występował w Crvenej zvezdzie, skąd odszedł do Sparty Praga. Barwy praskiego klubu reprezentował aż do 2021 roku, gdy przeszedł do rywala zza miedzy, Slavii. Ubiegły sezon spędził na wypożyczeniu w Baniku Ostrawa, dla którego rozegrał 21 meczów ligowych, w których zdobył trzy gole i zanotował cztery asysty.

Plavsić na koncie ma także dwa występy w reprezentacji Serbii oraz dziewięć w młodzieżowych kadrach swojego kraju. Ostatni raz w drużynie narodowej wystąpił w 2017 roku w meczu towarzyskim ze Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli jego transfer dojdzie do skutku, będzie on 12. piłkarzem, który podpisał w tym okienku transferowym kontrakt z Rakowem. Wcześniej byli to między innymi John Yeboah ze Śląska Wrocław, Sonny Kittel z HSV, Adnan Kovacević z Ferencvarosu, czy Dawid Drachal z Miedzi Legnica.