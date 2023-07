Po ponad sześciu latach polski klub wraca do domu. Stadion za 270 mln wreszcie otwarty

Budowa nowego stadionu Radomiaka rozpoczęła się w maju 2016 roku. Pierwotnie miała zakończyć się w 2018 roku, ale napotkano liczne problemy. Najpierw rozwiązano umowę z pierwszym wykonawcą, następnie drugi musiał rozebrać nowo powstałe trybuny, ponieważ nie posiadały one fundamentów. Na domiar złego pojawiły się problemy dotyczące dofinansowania budowy obiektu, ale ostatecznie sytuację wyprowadzono na prostą. Mimo to, że termin oddania obiektu minął 31 maja, kibice wreszcie mają powody do zadowolenia.

Ponad sześć lat tułaczki i koniec. Radomiak ma nowy stadion. Otwarcie już w niedzielę

Podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej prezydent Radomia Radosław Witkowski przekazał, że w niedzielę 30 lipca odbędzie się oficjalne otwarcie nowego stadionu Radomiaka. - Trwało to długo. Wszyscy mieliśmy po dziurki w nosie tej historii, która działa się tutaj. Cieszę się bardzo, to się już skończyło. Mamy pozwolenie na użytkowanie stadionu. Możemy już organizować wydarzenia o charakterze imprez masowych - powiedział.

Prezydent ogłosił, że obiekt jest już po odbiorach technicznych, a w niedzielę przetestują go 32 dziecięce drużyny, które rozegrają na nim piłkarski turniej. Na murawie ma się pojawić ok. 320 zawodników.

- Mamy świadomość, że ten obiekt ma budować przyszłość radomskiej piłki nożnej. Toteż ten obiekt musi służyć popularyzacji tej dyscypliny sportowej. Stąd podjąłem decyzję, że pierwszym wydarzeniem na stadionie będzie dziecięcy turniej piłkarski. To dzieci zainaugurują wielkie wydarzenia na tym obiekcie - przekazał.

Nowy stadion ma wadę. Ławki rezerwowe zasłaniają trybunę. Goście VIP mogą mieć problem

Jedną z pierwszych rzeczy, która rzuciła się w oczy ludziom będącym na obiekcie, są ławki rezerwowe. Mają one rzekomo zasłaniać widok trybunie VIP. - Jest przygotowany projekt zmiany ułożenia ławek rezerwowych tak, by nie zasłaniały pierwszych rzędów. Jesteśmy w kontakcie z firmą, która dokonywała tego montażu. Nie zostanie to zrobione przed pierwszym meczem, ale w perspektywie kilku tygodni ten problem zostanie rozwiązany - podsumował dyrektor ds. inwestycji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Rafał Górski.

Oficjalna strona miasta Radom napisała, że na stadionie zamontowano 8345 krzesełek oraz oświetlenie. Ponadto płyta boiska jest podgrzewana, a pod trybunami południową i północną znajduje się w sumie 170 pomieszczeń, w tym toalety, zaplecze gastronomiczne, punkty pomocy medycznej czy pomieszczenia techniczne. Niewykluczone, że dobudowane zostaną dodatkowe dwie trybuny, a wówczas cała pojemność obiektu wyniesie około 15 tysięcy miejsc. W marcu informowano, że budowa obiektu kosztowała miasto aż 270 mln zł.

Radomiak w pierwszej kolejce ekstraklasy pokonał Górnika Zabrze 2:0. W następnym spotkaniu zmierzy się z Lechem Poznań. Pierwszy mecz na nowym obiekcie zawodnicy Constantin Galcy zagrają prawdopodobnie 5 sierpnia, kiedy spotkają się z Cracovią.