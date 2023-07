Mistrz świata U20 z 2019 r. ma grać w ekstraklasie. We wtorek finalizacja transferu

Zagłębie Lubin w dobrym stylu rozpoczęło sezon 2023/24 ekstraklasy. W swoim pierwszym spotkaniu drużyna Waldemara Fornalika pokonała u siebie Ruch Chorzów 2:1 po golach Tomasza Makowskiego i Bartłomieja Kłudki. Lubinianie w rozpoczętych rozgrywkach celują w górną połowę tabeli i wszystko wskazuje na to, że lada moment dokonają kolejnego transferu.

Serhij Bułeca z Dynama Kijów zostanie piłkarzem Zagłębia Lubin. To mistrz świata U-20

Jak informuje portal Meczyki.pl, do Zagłębia trafi 24-letni ukraiński pomocnik Serhij Bułeca z Dynama Kijów. Jest to trzykrotny reprezentant Ukrainy, którego polscy kibice mogą kojarzyć z rozgrywanych w naszym kraju mistrzostw świata do lat 20 w 2019 roku, gdy to właśnie Ukraińcy okazali się najlepsi.

Bułeca jest nadzieją Dynama Kijów, która jednak nie umie odpalić w tym zasłużonym klubie. Dlatego też jest regularnie wypożyczany. Ostatnie dwa sezony spędził w Zorii Ługańsk, a minione rozgrywki były dla niego bardzo udane - w 28 meczach ligi ukraińskiej strzelił siedem goli i zaliczył dziewięć asyst. Wcześniej występował także przez dwa sezony w SK Dnipro-1.

Bułeca jest wyceniany przez Transfermarkt na 2 miliony euro. Już we wtorek ma przejść testy medyczne w Lubinie, po których zostanie wypożyczony na sezon 2023/24 do Zagłębia. Choć jego kontrakt z Dynamem obowiązuje do końca obecnego sezonu, to wobec wypożyczenia ma zostać przedłużony o kolejny rok, a klauzula odkupu zawarta w umowie Dynama z Zagłębiem ma przewyższać rekord transferowy lubinian.

To kolejny ważny ruch transferowy Zagłębia tego lata. "Miedziowi" między sezonami zdołali wykupić Dawida Kurminowskiego z duńskiego Aarhus, przedłużyć wygasły kontrakt z bramkarzem Sokratisem Dioudisem, a także pozyskać Marka Mroza (Resovia), Michała Nalepę (Lechia), Damiana Dąbrowskiego (Pogoń) i Juana Munoza (Leganes). Ale to nie wszystko, bo wciąż na zielone światło na dołączenie do zespołu Fornalika czeka Mateusz Wdowiak (Raków Częstochowa), a wobec poważnej kontuzji Luisa Maty, który będzie pauzował przez trzy miesiące, Zagłębie prawdopodobnie sprowadzi także nowego lewego obrońcę.

Kolejny mecz w sezonie 2023/24 Zagłębie Lubin rozegra w sobotę 29 lipca, gdy zmierzy się na wyjeździe w starciu derbowym ze Śląskiem Wrocław.