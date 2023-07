Właściciel Lecha pręży muskuły. "Stać nas"

W miniony weekend rozpoczął się nowy sezon ekstraklasy, który zapowiada się bardzo emocjonująco. Mistrzowskie aspiracje mają co najmniej trzy zespoły - Raków, Legia i Lech - ale na swoją szansę czai się również Pogoń, która chciałaby w końcu włożyć do klubowej gabloty pierwsze trofeum. W inauguracyjnej kolejce wszystkie cztery ekipy, które reprezentują polską piłkę w europejskich pucharach, wygrały swoje mecze.

Właściciel Lecha optymistą przed sezonem. Wskazuje przewagę na resztą ligi

Największe problemy z dopisaniem trzech punktów miał Lech, ale należy zwrócić uwagę, że miał najtrudniejsze zadanie, gdyż grał w Gliwicach z Piastem, a to najlepsza drużyna w tym roku. "Kolejorz", mimo że przegrywał 0:1, wygrał to spotkanie po dwóch trafieniach Filipa Marchwińskiego. To pierwsze zwycięstwo poznaniaków na otwarcie ekstraklasy od pięciu lat.

Wszyscy w stolicy Wielkopolski zdają sobie sprawę, jak wymagający sezon przed nimi, lecz Piotr Rutkowski, właściciel i prezes Lecha, nie ma wątpliwości, że w sukcesie pomoże im doświadczenie, które ma być przewagą nad konkurentami w walce o mistrzostwo. - Zdobyliśmy je w zeszłym sezonie. Łączenie gry na trzech albo dwóch frontach to jest coś, co nam się bardzo dobrze udało, a to naprawdę nie jest łatwe. W tym widzę naszą przewagę. Do tego dochodzi stabilizacja kadrowa - powiedział Piotr Rutkowski w rozmowie w programie "Liga+Extra".

- Stać nas na to, żeby sprowadzać droższych piłkarzy z większych lig. Rośniemy dalej. Trzy-cztery ostatnie lata były naprawdę dobre. Krzywa pod kątem rozwoju idzie w górę. Mam nadzieję, że będzie stabilizacja wynikowa. Potencjał Lecha jest ogromny, dlatego nie widzimy naszego "sufitu" - kontynuował prezes i właściciel ćwierćfinalistów Ligi Konferencji Europy oraz brązowych medalistów ubiegłego sezonu.

Lechici na rynku transferowym podczas letniego okienka nie próżnowali. Według portalu Transfermarkt 1,8 miliona euro kosztowało ich pozyskanie Aliego Gholizadeha. Do klubu przybyli także Elias Andersson, Miha Blazić oraz Dino Hotić.