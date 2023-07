Kibice wylali wiadro pomyj na Marciniaka. "W finale Ligi Mistrzów by go zjedli" [WIDEO]

Lech Poznań zaczął nowy sezon ekstraklasy od zwycięstwa 2:1 nad Piastem Gliwice, choć musiał sporo się namęczyć. Zespół prowadzony przez Johna van den Broma męczył się w pierwszej połowie i stracił gola w końcówce po trafieniu Patryka Dziczka z rzutu karnego. Ostatecznie Lech odwrócił wynik w drugiej połowie za sprawą dubletu Filipa Marchwińskiego. Teraz Lech skupia się na rywalizacji w europejskich pucharach, gdzie w II rundzie el. Ligi Konferencji Europy zagra z Żalgirisem Kowno. Mecz z Piastem jednak nie obył się bez pewnych kontrowersji.

Marciniak krytykowany przez kibiców Lecha. "Mógłby zrobić sobie przerwę"

Kontrowersje dotyczą sytuacji, w której Piast Gliwice otrzymał rzut karny. Filip Bednarek chciał dobrze zareagować na nie najlepsze wybicie piłki przez Joela Pereirę i finalnie sfaulował Michaela Ameyawa. Szymon Marciniak nie zastanawiał się ani przez moment i podyktował rzut karny dla Piasta. Sporo głosów krytyki zebrał Bednarek za to zachowanie, ale też oberwało się najlepszemu sędziemu na świecie. - Uważam, że ten kontakt był na tyle miękki, że ja tego karnego bym nie podyktował - uważa Adam Lyczmański, ekspert ds. sędziowskich w Canal+ Sport.

Bardzo mocno postawę Marciniaka skrytykowali kibice Lecha Poznań. "Marciniak z Lechem zawsze słaby", "jak zawsze nieomylny, nie korzysta z VARu, bo po co", "śmiech na sali", "w finale LM by został zjedzony za takiego karnego", "mógłby zrobić sobie przerwę od sędziowania Lechowi", "Marciniak pchał Piasta" - to część wpisów fanów klubu z Wielkopolski na Twitterze. "Marciniak podyktował karny, który wzbudził kontrowersje i sprzeczne opinie. Niepotrzebnie, bo faul był drobny, ale ewidentny i istotny. Takich karnych oczekują FIFA i UEFA" - uważa Rafał Rostkowski, były arbiter międzynarodowy.

Mecze Lecha Poznań z Żalgirisem Kowno odbędą się 27 lipca (godz. 20:30) i 3 sierpnia (godz. 18:00). Między tymi spotkaniami zespół prowadzony przez Johna van den Broma zmierzy się u siebie z Radomiakiem Radom (30.07, godz. 17:30). W przypadku awansu do III rundy eliminacji Lech będzie rozstawiony, a na tym etapie może trafić na takie zespoły, jak Austria Wiedeń, Heart of Midlothian FC, Dundalk FC, NK Osijek czy Hajduk Split.