Raków robi interesy. I to z zyskiem. Sprzedają, a pozyskali za darmo

Michał Świerczewski, właściciel Rakowa Częstochowa zapowiadał przed rozpoczęciem kolejnego sezonu, że klub nie będzie dysponował wielkimi środkami na transfery i będzie korzystał z okazji na rynku. W drugiej połowie lipca mistrz Polski ma już wydane blisko trzy mln euro. Sporo jest też ruchów, gdzie piłkarze trafiają do Rakowa bez kwoty odstępnego. W taki sposób do Częstochowy trafił m.in. Łukasz Zwoliński, Kamil Pestka czy Adnan Kovacević.

Trafił do Rakowa bez odstępnego, teraz może odejść. Klub zanotuje zysk

Do Rakowa w trakcie letniego okna transferowego dołączył także Maxime Dominguez, którego umowa z Miedzią Legnica wygasała z końcem czerwca. - Jest to dla mnie niesamowite. Przyjechałem do Polski dwa lata temu. Teraz to dla mnie duży krok do przodu. Cieszę się, że mogę tu być - mówił Szwajcar po złożeniu podpisu pod dwuletnim kontraktem. Do tej pory Dominguez wystąpił tylko raz w barwach Rakowa - dostał szansę w Superpucharze Polski, gdzie zagrał 59 minut przeciwko Legii Warszawa.

Portal meczyki.pl informował 20 lipca, że Raków otrzymał ofertę za Domingueza od portugalskiego Gil Vicente i dał zgodę piłkarzowi na transfer. Wszystko dzięki sprowadzeniu Sonny'ego Kittela z HSV, co oznacza, że mistrzowie Polski mają dobrze zabezpieczoną pozycję ofensywnego pomocnika. Teraz "Meczyki" podają, że Dominguez przejdzie testy medyczne przed transferem w przyszłym tygodniu, a Raków zarobi na nim kilkaset tysięcy euro. Dokładna kwota na razie nie jest znana.

Gil Vicente zakończyło poprzedni sezon ligi portugalskiej na 13. miejscu z dosyć sporą przewagą nad strefą spadkową. Piłkarzem tego klubu od początku zeszłego sezonu jest Pedro Tiba, były zawodnik Lecha Poznań. Zanim Dominguez trafił do Polski, to występował w Szwajcarii. zaczynając od Servette FC, a później grając w FC Zurich, Lausanne-Sport oraz Neuchatel Xamax. Do polskiej ligi, a konkretniej do Miedzi Legnica, trafił latem 2021 roku bez kwoty odstępnego.

Raków Częstochowa zaczął nowy sezon ekstraklasy od wygranej 3:0 nad Jagiellonią Białystok po dublecie Łukasza Zwolińskiego i trafieniu Bartosza Nowaka. W drugiej rundzie el. Ligi Mistrzów rywalem podopiecznych Dawida Szwargi będzie Karabach Agdam.