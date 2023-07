Raków negocjuje. Może sprowadzić napastnika z Francji. Piłkarz potwierdza i czeka

Drużyna Rakowa Częstochowa zaliczyła bardzo przyzwoity początek nowego sezonu. Oprócz przegranego po rzutach karnych Superpucharu Polski z Legią, piłkarze Dawida Szwargi dwukrotnie pokonali estońską Florę, awansując do drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów, a w pierwszej kolejce ekstraklasy pewnie zwyciężyli z Jagiellonią 3:0. Mimo to w zespole mistrzów Polski nadal brakuje bramkostrzelnego napastnika, jednak niebawem do klubu może dołączyć młoda i obiecująca "dziewiątka".

Raków Częstochowa prowadzi rozmowy z Kucharewyczewem. "Czekam"

Co prawda podczas obecnego okienka Raków na zasadzie wolnego transferu ściągnął Łukasza Zwolińskiego z Lechii Gdańsk i Tomasza Walczaka z Wisły Płock, jednak tacy piłkarze nie gwarantują odpowiedniej jakości w ataku, biorąc pod uwagę ligę i europejskie puchary. Z tego powodu "Medaliki" zabiegają o sprowadzenie 22-letniego napastnika Troyes, którym jest Mykoła Kucharewycz.

Sam Ukrainiec w wywiadzie dla portalu Ukrfootball.ua potwierdził zainteresowanie ze strony mistrzów Polski. - Tak, są mną zainteresowani, ale jeszcze nic nie zostało podpisane - zdradził piłkarz.

Oprócz tego zawodnik francuskiej drużyny dodał, że bierze pod uwagę przejście do Rakowa Częstochowa głównie ze względu na możliwość gry w Lidze Mistrzów. - To jest mistrz Polski. Rozważam dołączenie do tego klubu z powodu udziału w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Na razie czekam na to, co się wydarzy - dodał 22-latek.

W najbliższą środę drużyna Dawida Szwargi zagra w drugiej rundzie eliminacji. Rywalem mistrzów Polski będzie Karabach Agdam.

Innym powodem, dla którego Kucharewycz mógłby trafić do zespołu z Częstochowy, są kwestie kulturowe. - W Polsce jest taka atmosfera, mentalność i w ogóle wszystko, że nie powinno być żadnych problemów z adaptacją. Poza tym jestem Ukraińcem. W pozostałych europejskich zespołach, w których grałem, nie było Ukraińców - zakończył.

Mykoła Kucharewycz jest piłkarzem Troyes, jednak ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w szkockim Hibernian. Tam udało mu się zaliczyć 15 występów, w których zdobył pięć goli i zanotował jedną asystę.