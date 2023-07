Elias Andersson, Miha Blazic, Ali Gholizadeh i Dino Hotić - to zawodnicy, którzy wzmocnili Lecha Poznań w letnim okienku transferowym. Na papierze nowi piłkarze prezentują się bardzo interesująco.

Andersson to lewy obrońca, który trafił do Lecha ze szwedzkiego Djurgardens IF. Blazic, który gra na pozycji środkowego obrońcy, ma za sobą nieudany czas we francuskim Angers, jednak wcześniej z bardzo dobrej strony pokazał się w Ferencvarosie. Gholizadeh to 30-krotny reprezentant Iranu, który grał na mistrzostwach świata, a Hotić imponował w lidze belgijskiej.

W rozmowie z portalem weszło.com o transferach Lecha i innych ruchach kadrowych opowiedział dyrektor sportowy klubu - Tomasz Rząsa. Stabilizacja kadrowa to jeden z celów zawartych w naszej strategii. Latem straciliśmy dwóch piłkarzy z podstawowego składu - Michała Skórasia i Pedro Rebocho - powiedział Rząsa.

- Sprzedaż Michała była świadoma i wpisana w nasz sposób zarządzania budżetem, a z Pedro to była obopólna decyzja. My chcieliśmy czegoś innego na tej pozycji i on chciał poszukać nowych wyzwań. Ale poza tym trzon został zachowany - dodał.

- W europejskich pucharach wyrobiliśmy sobie markę w oczach piłkarzy. Naturalnie mamy własne listy zawodników, którzy nas interesują, ułożone przez dział skautingu, natomiast i tak w trakcie okna klub jest "atakowany" przez menedżerów, oferujący swoich piłkarzy. I teraz proponowano nam graczy z zupełnie innej półki niż do tej pory. Ze zdecydowanie wyższej, bo Lech stał się atrakcyjniejszy. Zresztą dzięki temu mogliśmy sprowadzić dwóch skrzydłowych z ligi belgijskiej, mocniejszej niż Ekstraklasa. Wcześniej to byłoby niemożliwe i wcale nie z powodów finansowych. Gdybyśmy teoretycznie zabrali innym pieniądze i im zaoferowali, po prostu nie chcieliby trafić do Polski. Ćwierćfinał Ligi Konferencji to zmienił.

- Europejskimi pucharami i sprzedażą wychowanków - Kamila Jóźwiaka, Roberta Gumnego, Tymka Puchacza, Kuby Modera, Kuby Kamińskiego czy ostatnio Michała - zapracowaliśmy na to, że obecnie Lech Poznań ma najdroższą kadrę w historii klubu. Nigdy tyle nie wydawaliśmy na pensje pierwszego zespołu - zakończył Rząsa.

W sobotę o 20:00 Lech zagra z Piastem Gliwice w pierwszej kolejce ekstraklasy. Już w czwartek zespół Johna van den Broma rozpocznie walkę w 2. rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Rywalem Lecha będzie Żalgiris Kowno.