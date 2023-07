Konoplanka odszedł z Cracovii i już ma nowy klub. Może zagrać w LKE

Miał być gwiazdą ekstraklasy pokroju Lukasa Podolskiego, a był jedynie ciekawostką. Nikogo nie zdziwiła informacja o tym, że Cracovia nie zdecydowała się przedłużyć wygasającej z Jewhenem Konoplanką umowy. Za to niespodzianką jest klub, do którego ma ponoć trafić Ukrainiec. To czołowy zespół ligi rumuńskiej, który w tym sezonie zagra w Lidze Konferencji Europy.

3 Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl