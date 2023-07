Boniek wytypował, kto wygra ekstraklasę. Totalnie zaskoczył. Pominął faworyta

W piątek 21 lipca zacznie się sezon 2023/24 ekstraklasy. W inauguracyjnych meczach 1. kolejki Warta Poznań na własnym stadionie zmierzy się z Pogonią Szczecin, a Legia Warszawa zagra u siebie z ŁKS-em Łódź, który jest beniaminkiem rozgrywek. Kto pod koniec maja 2024 roku będzie cieszył się z mistrzostwa kraju? Zbigniew Boniek wytypował trzech głównych kandydatów.

Zbigniew Boniek wybrał faworytów do wygrania ekstraklasy. "Miłego sezonu"

Co prawda Zbigniew Boniek od dwóch lat nie jest już prezesem PZPN, jednak nadal czynnie uczestniczy w polskim życiu piłkarskim jako kibic, ekspert, a przede wszystkim miłośnik futbolu. W mediach niejednokrotnie możemy usłyszeć pomeczowe komentarze czy analizy różnych wydarzeń, które wygłasza wiceprezes UEFA. Nie inaczej jest tym razem. W pierwszy dzień rozgrywek nowego sezonu ekstraklasy Boniek przedstawił trzy zespoły, które jego zdaniem mogą sięgnąć po mistrzostwo Polski.

Do Lecha wracają demony z poprzedniego sezonu. Van den Brom sfrustrowany

Jego zdaniem triumfatorem ekstraklasy w sezonie 2023/24 zostanie Legia Warszawa, Lech Poznań lub Pogoń Szczecin. Co ciekawe, były prezes PZPN w swoim zestawieniu nie umieścił aktualnego mistrza, którym jest Raków Częstochowa. Można zatem zdecydowanie stwierdzić, że zaskoczył.

"Ruszamy. Wszystkim życzę świetnej formy, zdrowia, pięknych bramek i wspaniałych zwycięstw. Mistrzem będzie ktoś z trójki (Legia, Lech, Pogoń). Miłego sezonu i Forza Widzew Łódź" - napisał na Twitterze Boniek.

Legia pokazała nowe, efektowne koszulki. Mają rozmach. Show na Zamku Królewskim

67-latek przyznał, że będzie kibicował drużynie Janusza Niedźwiedzia, która w poprzednim sezonie bez większych problemów utrzymała się w ekstraklasie po wielkim powrocie do najwyższej klasy rozgrywkowej. Przypomnijmy, Boniek w 1975 roku trafił do Widzewa, z którego po siedmiu latach przechodził do Juventusu.

"Czarny koń? Dla mnie Górnik"

Oprócz wytypowania faworytów do mistrzostwa Boniek wskazał również drużynę, która może okazać się rewelacją rozgrywek. Wiceprezes UEFA postawił na Górnika Zabrze, który w niedawno zakończonym sezonie zajął 6. miejsce. Gra zespołu ze Śląska znacznie się poprawiła, gdy na stanowisko trenera w marcu tego roku powrócił zwolniony wcześniej Jan Urban.

Drużyna ze Śląska pierwszy mecz rozegra w niedzielę 23 lipca o godzinie 15:00. U siebie podejmie wówczas Radomiaka Radom.