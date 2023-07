Legia pokazała nowe, efektowne koszulki. Mają rozmach. Show na Zamku Królewskim

Legia zaprezentowała nowe stroje w dniu rozpoczęcia kolejnego sezonu ekstraklasy. Wicemistrz Polski zaprezentuje się już w drugim meczu nowej kampanii. Warszawianie zmierzą się u siebie z beniaminkiem najwyższej klasy rozgrywkowej ŁKS-em Łódź.

Legia Warszawa pokazała nowe stroje wyjazdowe na sezon 2023/24

Nowe wyjazdowe komplety Legii Warszawa zaprezentowano na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie przeprowadzono specjalną sesję fotograficzną z wykorzystaniem trofeum za zdobycie Pucharu Polski. Piłkarze będą grać w strojach w kolorze "królewskiej zieleni", więc wybór miejsca nie był przypadkowy. Zresztą znajdujący się obok zamku pomnik króla Zygmunta III Wazy wielokrotnie był ozdabiany szalikiem Legii, gdy ta wygrywała mistrzostwo Polski.

"Czarna 'eLka' w kółeczku - święty symbol Legii Warszawa - umieszczona została na materiale koloru królewskiej zieleni. To znak przywiązania do tradycji i barw stołecznego klubu, ale też odniesienie do monarszej przeszłości stolicy i podkreślenie najwyższych ambicji Legii Warszawa - gry o mistrzostwo Polski" - czytamy w klubowym komunikacie.

Na strojach znajdzie się również dewiza "Semper Heroica", czyli "Zawsze Bohaterska". Zestaw uzupełniają białe spodenki z zielonymi pasami oraz getry w takim samym kolorze jak koszulka. Za to bez żadnych zmian pozostaje komplet domowy Legii. Klub będzie wykorzystywał te same stroje, co w poprzednim sezonie.

Kibice Legii mogą już kupić nową koszulkę w klubowym sklepie. Kosztuje ona 339 złotych. 100 złotych tańsza jest wersja juniorska. Klub zapowiedział też, że we wrześniu zaprezentuje trzeci komplet strojów.