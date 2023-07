W przeddzień inauguracji sezonu dla Lecha Poznań na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej odpowiadał szkoleniowiec brązowych medalistów poprzedniego sezonu John van den Brom. Wyznał, że zmaga się z pewnymi problemami kadrowymi, mimo niedawnych transferów.

Do Lecha wracają demony z poprzedniego sezonu. Van den Brom sfrustrowany

Przypomnijmy, że do Poznania w letnim oknie transferowym trafili Elias Andersson, Miha Blazić, Dino Hotić oraz Ali Golizadeh, lecz ten nie będzie dostępny przez kilka następnych tygodni z uwagi na rehabilitacje po urazie kolana. Najbliżej gry w wyjściowej jedenastce jest Blazić, stoper, który skorzysta na kontuzji Filipa Dagerstala, podstawowego zawodnika Lecha w poprzednim sezonie.

Szwed doznał urazu już na drugim dniu przygotowań do nowych rozgrywek i wciąż nie wiadomo kiedy wróci do pełnej sprawności. Taka sytuacja mocno frustruje trenera Johna van den Broma. - Nie jest dla nas komfortem sytuacja z kontuzją Dagerstala. To do du*y. Mam flashbacki z poprzedniego sezonu ze środkowymi obrońcami - powiedział Holender na konferencji prasowej przed wyjazdowym meczem z Piastem Gliwice w pierwszej kolejce ekstraklasy. - Nie wiem, kiedy wróci. Nie jesteśmy w stanie tego określić. Dzisiaj trenował indywidualnie. Chciałbym, żeby stało się to jak najszybciej - kontynuował.

Szkoleniowiec nawiązał do sytuacji, którą zastał dwanaście miesięcy temu, gdy obejmował zespół na dwa tygodnie przed pierwszym meczem z Karabachem Agdam w eliminacji Ligi Mistrzów po niespodziewanym odejściu Macieja Skorży. Wówczas van den Brom przez pierwsze tygodnie z powodu urazów praktycznie nie miał do dyspozycji nominalnych stoperów i grać na tej pozycji musieli boczni obrońcy lub środkowy pomocnik, jak w przypadku Niki Kvekveskiriego.

W tym roku sytuacja kadrowa jest trochę bardziej komfortowa. Gotowi do gry są Antonio Milić oraz Miha Blazić i to oni najpewniej wybiegną w podstawowym składzie w Gliwicach. W obwodzie są jednak tylko nastoletni Maksymilian Pingot oraz Alana Czerwiński, którego Holender widzi na tej pozycji, mimo że ten zawodnik kojarzony jest z prawą obroną.

Oprócz Filipa Dagerstala niezdolni do gry w sobotnim spotkaniu są również Joao Amaral, Nika Kvekveskiri oraz wspomniany Ali Golizadeh. Portugalczyk i Gruzin już w przyszłym tygodniu wrócą do treningów z drużyną.