Koniec sagi. Dyrektor sportowy Lecha ogłasza. "Zdecydowaliśmy się"

Władze Lecha Poznań jeszcze przed pierwszym meczem ekstraklasy zamknęli kadrę na najbliższy sezon. Kibice niecierpliwili się i dość długo czekali na zastępcę tak ważnego ogniwa, jakim był Michał Skóraś - autor 16 bramek i 6 asyst - lecz w jego miejsce zakontraktowano Aliego Gholizadeha oraz Dino Hoticia. Z Poznaniem pożegnał się także wypożyczony w poprzednim sezonie Gio Citaiszwili, który nie spełnił pokładanych w nim nadziei.

Gholizadeh będzie gotowy do gry dopiero za kilka tygodni z uwagi na rehabilitacje po operacji kontuzjowanego kolana, ale Hotić od początku jest w treningu i będzie do dyspozycji Johna van den Broma od pierwszej kolejki ekstraklasy, a także drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. W niej Lechici zmierzą się z Żalgirisem Kowno.

W kadrze "Kolejorza" na nadchodzący sezon jest więc już czterech skrzydłowych - oprócz dwójki nowych są to Kristoffer Velde oraz Adriel Ba Loua - a na boku boiska wykorzystywany był również Filip Szymczak. To oznacza, że na ten moment zamknięty jest temat przenosin na ulicę Bułgarską Kajetana Szmyta, co na łamach "Meczyków" potwierdził Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Poznaniaków.

- Prawda jest taka, że to utalentowany zawodnik, który poczynił niesamowity progres. W tym oknie jednak zdecydowaliśmy się sprowadzić na skrzydło kogoś bardziej doświadczonego - takich, co nie pękną i dadzą radę w Europie. Temat transferu Kajetana Szmyta do Lecha jest w tym momencie zamknięty - podsumował Tomasz Rząsa. Młodzieżowiec Warty w poprzednim sezonie strzelił trzy gole i zanotował siedem asyst. Media spekulowały, że jego klub żądał za niego milion euro plus procent od następnej sprzedaży.

Oprócz Aliego Gholizadeha oraz Dino Hoticia do Poznania w letnim oknie transferowym trafili również Elias Andersson i Miha Blazić, którzy mają uszczelnić defensywę. Zobaczymy, w jakim stopniu im się to powiedzie, gdyż "Kolejorz" już w sobotę zagra w Gliwicach z Piastem, a w następny czwartek u siebie z Żalgirisem Kowno. Aby awansować do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, ćwierćfinalista poprzedniej edycji tych rozgrywek musi wyeliminować trzech rywali.