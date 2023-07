"Denerwują mnie te pytania". Trener ŁKS-u zabiera głos przed startem ekstraklasy

Po trzech latach ŁKS Łódź wrócił do ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Kazimierza Moskala wygrał rozgrywki I ligi. ŁKS wydatnie się wzmocnił przed nowymi rozgrywkami, ponownie zaczynając współpracę z Danim Ramirezem. Dodatkowo do klubu dołączył m.in. Michał Mokrzycki (Wisła Płock), Marcin Flis (Stal Mielec), Adrien Louveau (RC Lens) czy Artemijus Tytyskinas (Crotone). ŁKS będzie miał trudne zadanie na starcie sezonu, ponieważ zagra na wyjeździe z Legią Warszawa, czyli wicemistrzem kraju.

Czy ŁKS utrzyma się w ekstraklasie? "Denerwują mnie pytania o to"

Kazimierz Moskal pojawił się na konferencji prasowej przed meczem z Legią Warszawa. Trener ŁKS-u podzielił się swoimi wrażeniami przed inauguracją nowego sezonu. - Zawsze jest jakaś niewiadoma przed pierwszym meczem. Dotyczy to poszczególnych zawodników i drużyn i to po obu stronach, chociaż Legia już zagrała jeden mecz o stawkę, czyli spotkanie o Superpuchar Polski. Nie spodziewam się, że będziemy dominować na całym boisku i stwarzać więcej sytuacji, ale chcę, żebyśmy byli w Warszawie odważni. Odwagi nie może nam zabraknąć - uważa Moskal.

Oczywiste jest, że od początku sezonu ŁKS będzie walczył o to, by utrzymać się w ekstraklasie. - Szczerze mówiąc, to denerwują mnie pytania o to, czy mamy plan na to, żeby sytuacja sprzed trzech lat się nie powtórzyła. Oczywiście, że mamy plan. Trzeba zdobyć więcej punktów niż wtedy. Legia jest oczywiście jednym z faworytów ligi, ale fajnie zmierzyć się z takim rywalem na początku. Czy lepiej byłoby zagrać z tym zespołem później? Dla mnie nie ma to żadnego znaczenia - twierdzi trener beniaminka. Warto przypomnieć, że ŁKS spadł w sezonie 19/20 do I ligi, notując 24 punkty w 37 meczach.

Od sezonu 19/20 Legia grała z ŁKS-em trzykrotnie, z czego dwa razy w ekstraklasie i raz w Pucharze Polski. Za każdym razem górą był stołeczny klub. Starcie Legii Warszawa z ŁKS-em Łódź odbędzie się w piątek 21 lipca o godz. 20:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.