Boniek kąśliwie skomentował hit transferowy. "Ktoś z niego chciał zrobić Polaka"

Sonny Kittel rozegrał łącznie 201 spotkań na poziomie 2. Bundesligi, w których strzelił 57 goli i zanotował 60 asyst. W minionym sezonie w barwach HSV zdobył pięć bramek i zanotował siedem asyst i był o krok od wywalczenia awansu do Bundesligi.

Piłkarze z takim doświadczeniem do ekstraklasy trafiają dość rzadko, a jeżeli już tak się dzieje, to często dlatego, że ich kariera znalazła się na zakręcie. Te problemy nie dotyczą Kittela. Jego jedynym mankamentem może być wiek - w styczniu skończył 30 lat - ale powinien być ogromnym wzmocnieniem Rakowa na eliminacje Ligi Mistrzów. Wydaje się, że można go nazwać godnym następcą kontuzjowanego Iviego Lopeza.

Przyjście pomocnika postanowił też skomentować Zbigniew Boniek na Twitterze. Były prezes PZPN uznał transfer za interesujący, ale odwołał się też do czasów swojej kadencji, gdy Kittel był łączony z reprezentacją Polski.

"Ciekawy transfer. Kiedyś ktoś z niego chciał zrobić Polaka. W piłkę grać umie. Żeby tylko zdrowie dopisywało. Powodzenia" - napisał.

"Nie farbujemy już lisów" - tak Boniek podchodził do Kittela w 2019 roku.

Przypomnijmy, że rodzice Sonny'ego Kittela są Polakami, ale sam piłkarz urodził się już w Niemczech. Grał też w kadrach juniorskich tego kraju. W 2019 roku przyznał, że chciałby występować w reprezentacji Polski.

- Chciałbym grać dla reprezentacji Polski. Czemu nie? Jeszcze nikt do mnie nie dzwonił. Ten pomysł pojawił się już jakiś czas temu, jednak przechodziłem wtedy przez trudny okres. Miałem sporo kontuzji. Od kilku sezonów jestem już zdrowy i dobrze gram. Dlatego myśli o polskiej kadrze wróciły. Na razie nikt z PZPN się ze mną nie kontaktował - przyznawał w rozmowie z Canal +.

Boniek krytykował wtedy Kittela za to, że ten przypomniał sobie o kadrze dopiero przed mistrzostwami Europy. - Jak zostałem prezesem w 2012 roku, powiedziałem, co zrobimy, a czego nie. I mogę powtórzyć - jeśli chodzi o wszystkie reprezentacje Polski - to my gramy Polakami. Nie dotyczy to tych, którzy już są w kadrze. Nie chcemy za to zawodników, którzy chcą być Polakami tylko dlatego, bo jedziemy na jakąś imprezę. Nie znam Kittela, można powiedzieć, że jest Polakiem, ale jeśli w wieku 26 lat wyrabia paszport, bo tak się składa, że reprezentacja gra na Euro, to nas to nie interesuje. Nie jest to piłkarz, który pojedzie z nami na mistrzostwa Europy. Jak jako prezes mam swoją strategię: nie farbujemy już lisów - twierdził ówczesny prezes PZPN w "Prawdzie Futbolu" Romana Kołtonia.

Z drugiej strony niektórzy kibice wypominają Bońkowi, że w reprezentacji Polski za jego czasów grali Thiago Cionek, czy Taras Romańczuk, a więc również zawodnicy, którzy urodzili się poza granicami kraju.